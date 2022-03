Racing - Gimnasia y Tiro, por la Copa Argentina 2022: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Racing está en su mejor momento en ucho tiempo. Luego de quedarse con el Clásico de Avellaneda como visitante y de llegar a la cima de su grupo en la Copa de la Liga Profesional, los dirigidos por Fernando Gago debutan en una nueva edición de la Copa Argentina, otro de los objetivos de la temporada. En esta oportunidad comienza su camino enfrentando a Gimnasia y Tiro de Salta, por los 32avos de final.

El domingo, durante la fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas, la Academia enfrentará en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero al equipo que milita en el Torneo Federal A. El ganador de esta llave se medirá en los 16vos de final a Agropecuario de Carlos Casares.

PROBABLES FORMACIONES DE RACING Y GIMNASIA Y TIRO

@RacingClub

Gago no suele dar mayores pistas durante la semana e incluso se guarda sorpresas en algunas ocasiones. Sin embargo, que el partido ante los salteños se juegue durante la fecha FIFA y no entre semana le permite no tener que guardar titulares ni dar descanso por el desgaste físico. De esta forma, si la intención es repetir el equipo, sería con Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Tomás Chancalay, Enzo Copetti, Gabriel Hauche.

Por el lado del equipo salteño, el entrenador Ever Demaldé no dio pistas sobre los once que parará en Santiago, aunque ya tiene una baja de peso confirmada: el experimentado delantero Javier Rossi no podrá decir presente por un desgarro en el muslo derecho.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

Getty Images

El encuentro entre la Academia y el Albo se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el domingo 27 de marzo desde las 21.10 hs. El arbitraje estará a cargo de Diego Abal.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por TyC Sports en Argentina y toda Sudamérica. Señal disponible en el servicio básico de todas las compañías de televisión por cable. Se podrá acceder al encuentro a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Cablevisión Flow, Telecentro Play o DirecTV GO. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).