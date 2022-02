Racing arrancó 2022 de manera tan inconsistente como había finalizado 2021. Después de empatar en sus primeras dos presentaciones en la Copa de la Liga Profesional, el equipo de Fernando Gago se encuentra rodeado de cuestionamientos, especialmente luego de que el entrenador se mostrara conforme con las actuaciones del equipo frente a Gimnasia y Defensa y Justicia, y ahora deberá afrontar un doble desafío en su próximo compromismo en el campeonato.

Por la tercera fecha de la Zona A del certamen, la Academia recibe a Argentinos Juniors en un Cilindro que ya demostró no tener paciencia para otro mal resultado y que tiene los cuestionamientos contra la dirigencia y el equipo a flor de piel. Encima, el rival que llegará a Avellaneda es un Bicho que arrancó el año de la mejor manera y es el único equipo del grupo que tiene puntaje ideal tras sus victorias sobre Patronato y Newell's.

LAS FORMACIONES DE RACING Y ARGENTINOS

"No veo nada que haya que corregir de manera urgente", aseguró Fernando Gago minutos después del 2-2 frente a Defensa y Justicia en el que la Academia repitió los mismos errores defensivos que estuvieron a punto de costarle la derrota de la jornada inicial. Coherente con esa apreciación, el entrenador no piensa en realizar variantes respecto de los once que jugaron de entrada en Florencio Varela, por lo que el equipo que se perfila es con Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Mauricio Martínez, Matías Rojas; Gabriel Hauche, Javier Correa, Edwin Cardona.

Por el lado de Argentinos, Gabriel Milito piensa en aplicar la vieja máxima del equipo que gana no se toca. Tras haber repetido la formación en las dos jornadas iniciales, el Bicho se perfila para volver a poner los mismos once en la cancha: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Alejandro Galarza, Fausto Vera, Luciano Gómez; Gabriel Carabajal; Gabriel Ávalos, Nicolás Reniero.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre la Academia y el Bicho se disputará el martes 22 de febrero desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda. El arbitraje estará a cargo de Hernán Mastrángelo.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por Fox Sports Premium, disponibles para aquellos que tengan contratado el "Pack Fútbol". El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).