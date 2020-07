Raúl Malvestitti habló de traición en Águila

El técnico habló sobre su salida y cargó contra la directiva de esa época.

El entrenador Raúl Malvestitti estuvo en Águila en el 2016 y tuvo que salir por problemas con la directiva, debido a que se filtraron unos audios donde hablaba mal de los dirigentes y sobre algunos jugadores en su desempeño adentro del terreno de juego.

“Lo de esos audios lo guardo conmigo, porque lo hizo una persona que quiero mucho, desinteresadamente. Lo puso en un un grupo de whatsapp y de ahí salieron esos audios. No hay problema, pero todo lo que dije en los audios de 2016 es verdad, no me arrepiento de nada. No tengo ningún rencor con la persona que charló conmigo en esos audios”, dijo Malvestitti.

El argentino no cierra la puerta a su regreso con los emplumados: “Estoy dispuesto a volver a Águila siempre que se me busque. No tengo pretextos para no ir, al contrario. Siempre sueño con el día en que pueda volver, pero no sé cuándo será. Ahora hay ahí un cuerpo técnico y hay que respetarlo”.