¿Quinteros corre solo? Los tres nombres que debate Colo Colo para elegir entrenador

La terna de Espina entra en discusión pero el ex de la UC corre con total ventaja pues encaja en el gusto del directorio.

Desde marzo que Goal entiende que quiere contratar a Gustavo Quinteros y que espera cerrar su pronta incorporación. Pero el coronavirus se apoderó de Sudamérica, los plazos cambiaron de rumbo en la mesa de Blanco & Negro y el señalado, aún primera carta, ya está libre tras dejar los de . De todas maneras, tras la última reunión de directorio -del jueves- se le pidió a Marcelo Espina presentar una terna en la siguiente cita, pactada para este sábado antes del cruce contra Huachipato, el último de Gualberto Jara después del desastroso viaje a Uruguay que acabó con un 0-3 a manos de Peñarol.

Y si bien Quinteros tiene acordada su palabra para sumarse, y afina su sueldo y la duración de su contrato, el ex mediocampista y hoy Gerente Deportivo expondrá para debate al argentino-boliviano además de Gabriel Heinze y Matías Almeyda como expuso ADN este viernes. Pero la opción B y la C son casi imposibles: mientras Heinze salió de y aguarda por el salto a Europa, es imposible convencerlo con dinero y ni pudo. Almeyda está con trabajo en el y las urgencias colocolinas no están para seguir esperando.

Según Darío Sala, el ex ayudante del que confirmó el bicampeonato cruzado, "este Colo Colo no es un equipo que esté afianzada o que tenga un estilo. Es un desorden y hay que ordenar eso. Estamos con jugadores de mucha experiencia y que tienen sus recorridos. Va a andar bien, en general los grupos que son dóciles y obedientes andan bien. Los resultados son los que terminan de convencer al jugador, eso es lo que tiene que hacer Gustavo en Colo Colo", como opinó en Radio Agricultura.

En su último encuentro con la prensa Harold Mayne-Nicholls descartó a Claudio Borghi, el candidato de la gente, pues el Bichi siempre ha declarado que no trabajaría con Mosa: "Aníbal es el presidente".