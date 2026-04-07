Quinta baja... Un jugador del Al-Ahli de Yeda no supera las pruebas del Al-Fayha

Las bajas siguen afectando al Al-Ahli de Yeda, a pocas horas de su esperado partido contra el Al-Fayha en la Liga Roshen de Arabia Saudí.

El Al-Ahli visitará al Al-Fayha mañana miércoles en el estadio de la ciudad deportiva de Al-Majma'a, en un partido adelantado de la vigésimo novena jornada de la Liga Roshen.

El diario saudí «Al-Riyadiah» informó de que la convocatoria del Al-Ahli para el partido no incluía al lateral saudí Zakaria Hawsawi, debido a una lesión.

Hosawi se perdió la victoria del Al-Ahli por 3-0 ante el Damac el pasado sábado en el estadio Al-Inmaa, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen, tras regresar lesionado de la selección saudí.

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El periódico ha explicado que el lateral izquierdo saudí se sometió a pruebas médicas este martes, antes de viajar a Al-Majma’a, para evaluar el estado de recuperación de su lesión de rodilla, y el resultado ha sido su exclusión de la convocatoria.

Hosawi es el quinto jugador que el Al-Ahli perderá en el partido contra el Al-Fayha, tras los defensas: el brasileño Roger Ibáñez y el turco Merih Demiral, el lateral derecho saudí Ali Majrashi, además del centrocampista francés Valentin Atangana.

El Al-Ahli ocupa el tercer puesto de la Liga Roshen con 65 puntos, a 5 puntos del líder, el Al-Nassr, y por diferencia de goles por detrás del Al-Hilal, que ocupa el segundo puesto.