¿Quiénes son los jugadores de la selección española sub21 y en qué equipo juegan?

Conoce quiénes componen la convocatoria de la selección española sub 21 para el Europeo de Eslovenia y Hungría.

La España Sub 21 de Luis de la Fuente juega esta semana de marzo la primera fase del Europeo Sub 21 en Eslovenia y Hungría. Es una selección debilitada debido a las bajas que ha tenido el seleccionador para armar esta convocatoria. Por un lado, lesiones como las de Ansu Fati, el jugador más prometedor de esta generación, y por otro la llamada de Luis Enrique a jugadores clave de este equipo como Pedri, Bryan Gil o Pedro Porro, ha devaluado el plantel con el que la Sub 21 afronta este europeo para revalidar el título que ganaran Dani Olmo, Vallejo, Míkel Merino, Fabián Ruiz, Mikel Oyarzábal o Dani Ceballos entre otros.

¿Conoces quiénes son los jugadores de la selección? ¿Sabes en qué equipos juegan? Te lo contamos en Goal.com

Estos son los 23 convocados por Luis de la Fuente: