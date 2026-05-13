¿Quién tiene más asistencias en la historia de la Copa Mundial de la FIFA?

¿Qué jugador masculino tiene más asistencias en la historia de la Copa del Mundo?

La lista incluye a algunos de los mejores jugadores de la historia.

Entre los 10 primeros aparecen el icono brasileño Pelé, el ex capitán inglés David Beckham y el dúo alemán Bastian Schweinsteiger y Thomas Müller.

El único jugador en activo que podría superar a Diego Maradona es su compatriota Lionel Messi, de cara al torneo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina se medirá a Argelia, Austria y Jordania, así que Messi podría alcanzar ese récord.

El top 10 es:

La FIFA solo registra asistencias desde 1966, por lo que los torneos anteriores quedan fuera.

Puesto Jugador (País) Asistencias Partidos 10.º Bastian Schweinsteiger (Alemania) 6 20 9.º Thomas Müller (Alemania) Seis 19 8.º Thomas Hassler (Alemania) Seis 14 7.º Pelé (Brasil) Seis 14 6.º David Beckham (Inglaterra) Seis 13 5.º Francesco Totti (Italia) Seis 11 4.º Grzegorz Lato (Polonia) Siete 20 3.º Pierre Littbarski (Alemania) Siete 18 2.º Lionel Messi (Argentina) Ocho 26 1.º Diego Maradona (Argentina) Ocho 21

¿Qué jugador masculino tiene más asistencias en un solo Mundial?

No es de extrañar: el brasileño Pelé lidera esa estadística.

En México 1970 sumó seis asistencias en seis partidos, llevando a Brasil al título.

Terminaron primeros de grupo tras vencer 4-1 a Checoslovaquia, 1-0 a Inglaterra y 3-2 a Rumanía.

En cuartos venció 4-2 a Perú y en semis 3-1 a Uruguay. En la final aplastó 4-1 a Italia.

Clasificación Jugador (País) Asistencias (Partidos) Torneo =3 Robert Gadocha (Polonia) Cinco (Siete) Copa del Mundo de 1974 =3 Diego Maradona (Argentina) Cinco (Siete) Copa del Mundo de 1986 =3 Pierre Littbarski (Alemania Occidental) Cinco (Siete) Copa del Mundo de 1982 2.º Thomas Hassler (Alemania Occidental) Cinco (cinco) Copa del Mundo de 1994 1.º Pelé (Brasil) Seis (6) Copa del Mundo de 1970

¿Qué jugadora suma más asistencias en la historia de la Copa del Mundo?

La FIFA solo registra asistencias desde 2003, por lo que los Mundiales de 1991 a 1999 quedan fuera.

Alex Morgan y Mia Hamm, de Estados Unidos, suman cinco cada una.

En una sola edición, Maren Meinert sumó más asistencias durante el torneo de 2003.

Alemania ganó la Copa del Mundo 2003 al vencer a Suecia 2-1 en la final. El equipo de Meinert mostró gran poderío ofensivo: marcó 13 goles en la fase de grupos, incluido un 6-1 ante Argentina, y luego venció 7-1 a Rusia y 3-0 a Estados Unidos.

Clasificación Jugador (País) Asistencias Torneos disputados =5 Therese Sjogran (Suecia) Cinco Cuatro (2003, 2007, 2011, 2015) =5 Alex Morgan (Estados Unidos) Cinco Tres (2011, 2019, 2023) =5 Sherida Spitse (Países Bajos) Cinco Dos (2019, 2023) =5 Renate Lingor (Alemania) Cinco Dos (2003, 2007) =5 Victoria Sandell (Suecia) Cinco Dos (2003, 2007) =5 Mia Hamm (Estados Unidos) Cinco Uno (2003) =3 Aya Miyama (Japón) Seis Dos (2011, 2015) =3 Birgit Prinz (Alemania) Seis Dos (2003, 2007) =1 Megan Rapinoe (Estados Unidos) Siete Tres (2011, 2015, 2019) =1 Maren Meinert (Alemania) Siete Uno (2003)

¿Qué jugadora suma más asistencias en una sola Copa del Mundo?

Hamm, con cinco, es el nombre más conocido de esa lista. Curiosamente, cuatro de las cinco líderes en asistencias en una sola Copa del Mundo jugaron en 2003.

Entre ellas destaca Meinert, con siete asistencias.

Su compañera Birgit Prinz sumó otras cinco en ese mismo torneo, contribuyendo al título de Alemania.

La selección estadounidense de Hamm cayó 3-0 ante Alemania en semifinales, mientras que la sueca de Victoria Sandell quedó subcampeona.

En la Copa del Mundo de 2011, Japón ganó gracias en parte a Aya Miyama. El equipo superó una fase de grupos con Inglaterra, México y Nueva Zelanda —perdió ante Inglaterra y venció a los otros dos—, luego batió a Alemania en prórroga en cuartos, a Suecia en semis y a Francia en la final.