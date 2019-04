Quién hizo el último gol del Real Madrid antes de Benzema

El francés hizo los últimos ocho goles de un Real Madrid que no marca por mediación de otro futbolista desde hace 478'.

No Benzema, no party. Este jueves, en el Coliseum Alfonso Pérez, nadie ha podido acabar con la particular racha de Karim Benzema en el . Contra el , ningún futbolista blanco ha sido capaz de marcar y, en consecuencia, de terminar con la seguidilla del punta galo, que firmó los últimos ocho goles del equipo de Zinedine Zidane, algo que no se había visto aún en toda la historia del club. 'El Gato' estuvo presente en 13 de los últimos 15 tantos del equipo, que no ha marcado por mediación de otro futbolista en los últimos 478 minutos. El último gol de los merengues que no haya sido de Benzema fue obra de Dani Ceballos, que anotó en el minuto 62 del partido contra el el 31 de marzo. Es decir que, de no ser por Benzema, el Madrid estaría seco en abril.

El ex del Olympique de es el mejor jugador del Real Madrid en la presente temporada. Con su hat-trick del fin de semana pasado contra el de Bilbao, superaba ya su segunda mejor marca anotadora desde que llegó a Concha Espina en 2009: los 28 goles que anotó en la temporada 2015-16. Son ya 30 goles en el presente curso. Ante el Athletic, marcó tres de todos los colores. El primero, de cabeza a un centro desde la banda izquierda, con la firma de Asensio. El segundo, de cabeza al saque de un córner desde la derecha. Y el tercero, desde unos 35 metros, con Herrerín fuera de la portería. Le salió prácticamente todo lo que intentó.

Con esa marca, Benzema se quedaba como el máximo goleador del equipo blanco en el presente curso. Es más, en esta campaña que no ha estado trabajando a la sombra de Cristiano Ronaldo, el galo suma más tantos también que muchos de los más grandes y renombrados ‘9’ de Europa: Luis Suárez o Antoine Griezmann entre ellos. El delantero francés enfila su temporada más anotadora: los 32 goles que marcó en 2012. Para ello, le quedan cuatro partidos en la presente campaña. Una distancia más que asequible a tenor del ritmo goleador que presenta a día de hoy.