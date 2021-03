Quién es y cómo juega Michael Estrada, el posible refuerzo de Boca

El delantero ecuatoriano aparece como el principal apuntado por el Xeneize para incorporarse tras la lesión del Toto Salvio.

Luego de la rotura de ligamentos de Eduardo Salvio, la AFA aprobó el pedido de Boca que pueda incorporar a un futbolista que pueda ocupar el lugar que quedará vacante por alrededor de seis meses. Aunque sonaron muchos nombres, el Xeneize ya tiene en la mira al elegido para reforzarse: Michael Estrada.

QUIÉN ES MICHAEL ESTRADA

El artículo sigue a continuación

Estrada es ecuatoriano, tiene 24 años y se desempeña como atacante en el Toluca de México y en la Selección de su país. Se formó en las divisiones inferiores del Club Sport Patria de Ecuador y luego pasó al Macará, club con el que debutaría en Primera División en 2013. También pasó por El Nacional e Independiente del Valle, antes de emigrar a finales del 2019 al Toluca, donde lleva 12 gritos en 33 partidos jugados. No obstante, fue suplente e ingresó en el segundo tiempo de los últimos tres encuentros.

En la Selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro lo puso como titular ante Uruguay por las Eliminatorias y Estrada anotó por duplicado en el triunfo de la Tri como local. También jugó contra Bolivia y volvió a marcar en la goleada 6-1 sobre Colombia. Sin dudas, es una fija hoy por hoy en el equipo del DT argentino.

CÓMO JUEGA MICHAEL ESTRADA

Estrada se destaca por su técnica, su buen remate de media distancia y, principalmente, por su velocidad. Puede jugar como extremo por ambas bandas y también como centrodelantero, aunque su fuerte no es el juego aéreo. "Mi mayor virtud es la potencia y el remate de media distancia. Me gusta arrancar mucho desde atrás. De cabeza he hecho muy pocos goles; mi fuerte es la pelota al pie", se describió el propio Michael, en declaraciones a TyC Sports.

SU POSIBLE LLEGADA A BOCA

"Me gustaría jugar en Boca". Con esa frase corta pero contundente, el propio Michael Estrada dejó en claro su deseo. En declaraciones al programa Presión Alta, no se achicó cuando le consultaron si era lo que estaba necesitando el equipo de Miguel Ángel Russo: "Si buscan un goleador, aquí está Michael Estrada. ¿Por qué creen que me buscan a mí? Porque soy un goleador, hermano". "Boca es un equipo que está acostumbrado a salir campeón. Sería un sueño porque es un equipo grande", agregó el atacante del Toluca, y completó: "Claro que me gustaría jugar en Boca, pero pertenezco a Toluca. Si hay oferta concreta, hay que conversar con los dirigentes para negociar mi salida".