Quién es 'Tota' Salvio, la madre del nuevo refuerzo de Boca

La mamá del Toto es fanática del Xeneize y ya se transformó en el personaje favorito de los hinchas. "El día que debute me voy a empastillar", bromeó.

"Durante el día hablábamos muchísimas veces y en todas me preguntaba cuándo iba a venir a Boca, cuándo se cerraba todo. Estamos cumpliendo un sueño de todos". El que habla es el Toto Salvio, la que se emociona en la primera fila de la sala de prensa del Pedro Pompilio es la Tota, su mamá, fanática hincha Xeneize que todos los días le consultaba a su hijo cuándo iba a firmar su contrato con el club de sus amores.

Doña Tota, mismo apodo que la madre de Diego Maradona, es hincha de Boca desde chiquita. Cuando el volante era apenas un niño, ella se encargaba de llevarlo a la tercera bandeja de La Bombonera y, desde ahí, soñaba: "Yo le decía 'mirá cuando estés ahí' y él me contestaba 'dejá de flashear vieja'". Pero el sueño se hizo realidad para esta fanática del Xeneize que ahora verá a su hijo defender los colores azul y oro. "El día que debute me voy a empastillar para que no me agarre un ataque", dijo en Radio Rivadavia la señora que ya es furor entre los fanáticos del club de La Ribera gracias a sus declaraciones y a su actividad en las redes sociales, donde hace las publicaciones más divertidas.

Claro que, además de cumplir el sueño de la Tota, la vuelta del Toto significa el reencuentro familiar en . "Me devolvieron a mi hijo después de diez años. Estoy más contenta que perro con dos colas", dijo la hincha que nunca abandona y que ahora estará más firme que nunca.