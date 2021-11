¿Quién es Patricio Loustau, el árbitro del Paraguay - Chile en Eliminatorias?

Patricio Loustau será el encargado de arbitrar el cruce entre Paraguay y Chile por la jornada 13 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. De este modo, el réferi argentino se reencontrará con Arturo Vidal, con quien protagonizó una polémica en la pasada Copa América. El juez internacional pitó el cruce por los cuartos de final, en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Allí, el hombre de los registros del Inter de Milán cuestionó su labor tras la eliminación sufrida en manos de Brasil.

“En un partido como este necesitas un árbitro que use pantalones, que sea justo y que no quiera ser el payaso del partido. Si hay un árbitro que no te deja jugar, que detiene el juego todo el tiempo, y cree que es la estrella del espectáculo, entonces es muy difícil”, expresó en ese momento el mediocampista de La Roja. De hecho, sus palabras no pasaron inadvertidas por el organismo rector del fútbol que lo sancionó con una multa de 15 mil dólares.

Loustau, de 46 años, tiene una amplia trayectoria en el fútbol de su país: dirige en la Primera División desde agosto de 2009, convirtiéndose en categoría FIFA en 2011. Estuvo presente en cuatro superclásicos oficiales entre Boca y River, arbitrando también encuentros de Eliminatorias para las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018. El juez es hijo del también árbitro Juan Carlos Loustau (elegido como el segundo mejor árbitro del mundo en 1999 según la IFFHS), quien impartió justicia en el cruce entre el Scratch y la Selección por las Eliminatorias de 1989, en el recordado "Maracanazo" que terminó con Roberto Rojas como antihéroe nacional.

El colegiado, oriundo de Lomas de Zamora, debutó en la máxima categoría del fútbol el 21 de agosto de 2009, en un partido de la primera fecha del Apertura 2009, entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Godoy Cruz. El partido culminó con un 2-0 a favor de los mendocinos. Mientras que internacionalmente se estrenó el 22 de febrero de 2012, arbitrando en la ciudad de Luque el choque entre Paraguay y Guatemala, que culminó con 2-1 a favor de los locales. Durante el desarrollo, el juez mostró tres tarjetas amarillas.

En la Copa América Centenario estuvo presente en tres partidos: dos por fase de grupos (Costa Rica 0-0 Paraguay y Uruguay 0-1 Venezuela) y el restante por cuartos de final (Perú-Colombia, 2-4 en penales). En la pasada edición de la Copa Libertadores ya dirigió otros cinco encuentros: Cerro Porteño 1-0 Universitario, Internacional 0-1 Gremio, Paranaense 0-0 Wilstermann, Flamengo 3-1 Junior y Wilstermann 0-2 Libertad e incluso fue el encargado de impartir justicia en la gran final entre Santos y Palmeiras, en Río de Janeiro.

Loustau será asistido por las bandas por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky, Maximiliano Del Yeso y Nicolás Lamolina, mientras que Víctor Carrilo (Perú) y Christian Lescano (Ecuador) gestionarán el VAR y AVAR respectivamente.