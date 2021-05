¿Quién es Pablo Montero, el cantante tendencia de la Final Santos vs Cruz Azul?

Pablo Montero, cantante de música regional mexicana, se convirtió en tendencia luego de presentarse en la cancha del Estadio TSM Corona para la Final de Ida del torneo Guardianes 2021 entre Santos Laguna y Cruz Azul.

Montero destacó en las redes sociales luego de equivocarse al interpretar el himno nacional en algunas de sus estrofas, lo que provocó que fuera víctima de burlas en redes sociales, todo ello por las mismas fallas que evidenció.

El cantante, nacido en Torreón, confundió algunas palabras que no pasaron desapercibidas, portando un uniforme de charro en color blanco y saliendo entre aplausos de la cancha de los Guerreros para el primer compromiso de la serie por el título.

Incluso Montero fue comparado con Ángela Aguilar, quien también tuvo confusión al interpretar el himno nacional previo a una de las pasadas peleas de boxeo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, saludando el intérprete de canciones como “Que me digan viejo”, “Con ganas de amar” y Piquito de Oro” a jugadores de la plantilla de Santos.

