Quién es Mino Raiola, el polémico representante y agente de Erling Haaland

Conocido por su peculiar estilo, es protagonista en cada mercado de fichajes. Ahora centra la atención por el interés de Madrid y Barça en el danés.

Quién le iba a decir a Carmine Raiola (Salerno, 1967) en sus inicios que su nombre, adaptado profesional y personalmente a Mino Raiola, llenaría continuamente titulares de medios de comunicación porque él viviría moviendo millones y millones de euros como agente de futbolistas. Pocos representantes, por no decir ninguno, igualan su repercusión y su cartera de clientes, formada por los Haaland, De Ligt, Paul Pogba, Ibrahimovic, Balotelli o Areola... En estos meses será muy protagonista por lo que ocurra con el delantero del Borussia Dortmund, que interesa a Real Madrid, Barcelona y clubes de la Premier.

Mino Raiola, el pizzero 'holandés' que domina el fútbol

Pese a su origen italiano, Raiola se crio en Holanda. Siempre pasado de kilos, allí, en Haarlem, asomó la cabeza desde la pizzeria La Napoli, regentada por su familia en la Grote Markt. Fue así como comenzó a conocer a más y más gente, descubriendo en sí mismo una destreza sinigual para las relaciones personales y la persuasión. Con sólo 19 años pegó su primer pelotazo, todavía inmobiliario, al vender un McDonald's a un promotor. A los 22 metió cuchara en el fútbol, ya en calidad de director deportivo del Haarlem, y a los 25 logró la alianza que marcaría su carrera: se unió a Rob Jansen, aperturista de la profesión en Holanda y hoy en día asesor directo, entre otros, de Ronald Koeman.

Ibrahimovic, el récord con Pogba, De Ligt, Ibrahimovic Haaland...

Raiola progresó a la misma velocidad que conseguía traspasos, la base de su política: cuanto más cambia de aires el futbolista, más dinero para su bolsillo. Quizá el caso más significativo sea el de Ibrahimovic, al que ha llevado por siete clubes diferentes, con dos etapas en el Milan. En las comisiones residen sus increíbles beneficios, algo que trae de cabeza a las direcciones deportivas y que en 2016, con el regreso al Manchester United desde la Juventus de Paul Pogba, supuso un hito difícilmente repetible. Según Football Leaks, se embolsó 48 millones de euros en un fichaje, el del francés, que valió 105 y supuso el récord hasta la fecha.

Informal, como demuestran sus atuendos o su declarada guerra a las corbatas, y enemigo de la corrección política, sólo se fían de él sus jugadores. Al Barcelona se la lio con De Ligt, que tenía cerrado del Ajax hasta que de pronto apareció en Turín para comprometerse con la Juventus. Habla italiano, holandés, inglés, francés, español, portugués y alemán, y no escatima en flores para sí mismo: "Puede que parezca arrogante, pero creo que yo fundé este mercado. El fútbol se ha convertido en espectáculo y entretenimiento", dijo en 2020 a Voetbalmagazine.

Pelea con la FIFA

En ese mismo medio dejó una de sus frases más claras contra la FIFA, que busca reducir la influencia, a partir de las comisiones, de los representantes en su ámbito. "Si por mí fuera se acabaría inmediatamente el sistema de transferencia actual. La FIFA se queda con una parte de los ingresos de los futbolistas. Este sistema es una forma de trata de personas", lanzó sin cortarse.

La llave para fichar a Haaland

La joya de su corona ahora es Haaland, al que aconsejó el Borussia Dortmund como siguiente paso al Red Bull Salzburgo en el invierno de 2020. Trascendió entonces que el precio había sido de 20 millones, pero que el pellizco del italiano ascendía a 15. El papá del delantero también se llevó su parte por este acuerdo. Pocos meses después, media Europa ya se peleaba por él. "A lo mejor fui demasiado cuidadoso cuando dije 'Oh, no, vámonos al Dortmund en lugar de a otro club'", expresó en The Athletic en marzo.

No es una frase cualquiera, sino otro aviso de que este verano quiere sacar de Alemania a Haaland, aunque el pacto verbal para que se marche por unos 75 millones no entra en vigor hasta el de 2022. El Real Madrid ya ha negociado con él y le ha recibido en sus instalaciones, mientras Laporta hace fuerza para el Barcelona por su gran relación. La Premier tampoco le quita ojo. No sé sabe quién se llevará el gato al agua, pero sí que Raiola saldrá vencedor, y más rico, de este proceso.