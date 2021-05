Quién es Mateu Lahoz, el árbitro de la final de la Champions League 2021 Manchester City vs. Chelsea

La UEFA ha elegido al colegiado valenciano para impartir justicia en el duelo entre el Manchester City y el Chelsea del próximo 29 de mayo.

España tiene un representante español en la final de la UEFA Champions League 2021. Ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid ni Sevilla han llegado a la gran cita pero la UEFA ha elegido al árbitro español Antonio Mateu Lahoz para dirigir la final.

La de este 29 de mayo de 2021 será la primera final europea que el valenciano arbitre como colegiado principal pero ya en 2019 fue el cuarto árbitro en la final de la Liga de Campeones entre Liverpool y Tottenham que los reds ganaron en el Wanda Metropolitano. En España su primera final a partido único y última hasta la fecha fue la de la final de la Copa del Rey 2014 en la que el Real Madrid venció al Barcelona por 2-1.

También habrá españoles como asistentes, cuarto árbitro y en el VAR

"En la final, Mateu Lahoz contará con la asistencia de los compatriotas Pau Cebrián Devis y Roberto Díaz Pérez del Palomar, mientras que otro español, Carlos del Cerro Grande, será el cuarto árbitro. El papel de árbitro asistente de vídeo (VAR) ha sido asignado a Alejandro José Hernández Hernández, y lo acompañarán sus compatriotas Juan Martínez Munuera e Íñigo Prieto López de Cerain", detalló la UEFA.

Antonio Mateu Lahoz (Valencia, 1977) es uno de los árbitros más famosos del fútbol español. El árbitro valenciano es uno de los más célebres en España, dirigiendo partidos en todas las competiciones importantes del mundo, desde la propia Liga hasta la Champions League, pasando por los Juegos Olímpicos o la Europa League.

Representó a España en el colectivo arbitral del Mundial de Rusia 2018. El nacido en la Comunidad Valenciana debutó en Primera División en el año 2008, y solo tres años después -en 2011-, se convirtió en colegiado internacional FIFA. Sin ir más lejos, hace unas semanas impartió justicia en el duelo de cuartos de final de la Champions League que enfrentó al Beyern de Múnich y al PSG y ha sido elegido para ser árbitro en la Eurocopa 2021.

El balance de Mateu Lahoz como árbitro en partidos del Manchester City y el Chelsea

Mateu Lahoz ha dirigido 4 partidos del Manchester City en su carrera, todos ellos en la UEFA Champions League con un balance de tres victoria para los citizens y sólo una derrota. No obstante, el valenciano protagonizó sendas polémicas con Guardiola en la ida de los octavos de final de 2017 ante el Mónaco y en la vuelta de los cuartos de 2018 en un City 1-2 Liverpool en el que el catalán acabó expulsado.

“No le he insultado. Únicamente le he dicho que era gol legal. Leroy recibe el balón rebotado de Milner y no era fuera de juego. Lo conocía de España, así que podía imaginar una cosa así. Conozco a Mateu de España, le gusta ser diferente. Recuerdo lo que pasó el año pasado. Íbamos 1-1 en casa frente al Mónaco cuando hubo un claro penalti a Agüero y una tarjeta roja que un árbitro español no pitó. Pasamos de un posible 2-1 al 1-2. Ese tipo de situaciones son muy importantes”, dijo en su momento el técnico. La UEFA expedientó a Guardiola con dos partidos de sanción y Mateu Lahoz no había vuelto a pitar al City hasta ahora.

Por su parte, el Chelsea sólo ha tenido al valenciano como árbitro en dos partidos en su historia, ambos también en la UEFA Champions League y se saldaron con un triunfo en 2014 ante el Sporting de Portugal y una derrota frente al Porto un año después.