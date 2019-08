¿Quién es Marc Roca, la joya del Espanyol que se plantea fichar el Real Madrid?

Al mediocentro no le paran de salir novias, la última viste de blanco y lleva años siguiéndole.

Los que todavía no sepan quién es y cómo juega Marc Roca, lo tendrán bien presente más pronto que tarde, porque es uno de los jóvenes más prometedores del fútbol español. Su cláusula de rescisión de 40 millones de euros (tiene contrato hasta 2022) podría convertirle pronto en una ganga del mercado, incluso.

El Real Madrid pensaría en Marc Roca para el centro del campo

Nacido en La hace 22 años, Marc lleva casi toda su vida en las categorías inferiores del . Al principio, como lateral izquierdo, por cierto. Pero en cadetes, gracias a su buen trato de balón, empezó a desempeñarse como mediocentro, que es donde de verdad se ha hecho un nombre y un hueco en el fútbol. Especialmente, a partir de esta temporada con Rubi en el banquillo perico, después de haber debutado en la élite hace dos temporadas de la mano de Quique Sánchez Flores, y de atravesar un curso 2017-18 sorprendentemente yermo.

Pese a su corta edad, y superado definitivamente ese valle del pasado curso, a Marc Roca le contemplan ya más de cincuenta partidos en Primera (18 esta misma temporada). Mientras, tras la esquina, asoma también el Europeo Sub-21 de este próximo verano en y San Marino. Igual que es una apuesta segura para Rubi en el Espanyol, también lo es para Luis de la Fuente en La Rojita desde la posición de pivote. Más concretamente, desde el rol del mediocentro defensivo con buen trato de balón, o ‘mediocentro posicional’. Un puesto muy demandado en el fútbol actual, y a su vez, un bien muy escaso. Sergio Busquets, Rodri Hernández, y ahora también Marc Roca podrían ser seguramente los mayores exponentes del fútbol español a día de hoy. Todos en la factoría de la Selección Española. Por eso no pasa desapercibido.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

No lo ha hecho en el Espanyol, en la Federación Española, en La Liga, pero es que también se le sigue muy de cerca en el Viejo Continente. Incluso fue ya relacionado con el mismo en noviembre, según publicó OK Diario. Un extremo no confirmado por el momento, pero que tampoco sería de extrañar. No obstante, según pudo contrastar Goal, el club blanco tiene a Marc Roca en el radar desde hace ya algunos años, cuando empezó a destacar en las categorías inferiores del Espanyol. Y es que Marc brilla con luz propia. El destello se vislumbra fácilmente incluso desde 600 kilómetros de distancia. Su proyección y su ambición, también.

Por su parte, el Espanyol no dejará salir al jugador por menos de los 40 millones de euros de su cláusula de rescisión, ya que no necesitan liquidez tras el traspaso de Borja Iglesias al Rel por 28 'kilos'. Roca destacó en la pasada Sub-21 que conquistó con y este verano ya ha despertado el interés de otro gigante como es el Bayern de Múnich.

Quienes le conocen de cerca hablan además de una personalidad perfectamente acorde con una carrera en la élite del fútbol. Una persona familiar, futbolero y un profesional entregado, sus allegados cuentan a Goal que Marc es además extremadamente riguroso con su alimentación, su preparación y sus entrenamientos. De ahí seguramente que apenas sufra lesiones, y que suela figurar como uno de los índices de grasa corporal más bajos de toda la plantilla perica. Sin tatuajes, ni pendientes, tampoco le verán excentricidades en las redes sociales. No es de ésos. Sino más bien de esos pocos que tratan de compaginar su formación con el fútbol. En el caso de Marc, concretamente, llegó a empezar la carrera de Económicas en la universidad, y es aficionado a la lectura.