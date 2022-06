Quién es Luis Campos, qué función cumple en el PSG y cómo trabaja los fichajes

Goal entrevista a quienes le conocen para descifrar sus métodos de trabajo.

Luis Campos no esperó a que sea oficial su llegada al PSG para ponerse manos a la obra. Designado oficialmente asesor deportivo del club francés desde el pasado viernes, el portugués de 57 años ya lleva varias semanas en activo tras bambalinas para realizar su primera obra parisina.

Además de encaminar el arribo de Christophe Galtier como entrenador, el ex técnico de Lille y AS Monaco obviamente está activo en la ventana de mercado y en aspectos que no son muy tangibles desde el público general. Con una metodología y principios idénticos en todos los clubes a los que acude, Goal descifra el método de reclutamiento y el discurso que tiene la nueva pieza clave del todopoderoso PSG.

CONTRATACIÓN, LA PUNTA DEL ICEBERG

Luis Campos ha construido su reputación en su capacidad para descubrir talentos que han explotado al más alto nivel. Desde Thomas Lemar hasta Bernardo Silva pasando por Osimhen o Jonathan David, la lista es demasiado larga para darla de forma exhaustiva. Aunque también tuvo algunos fracasos, sobre todo durante su etapa en el Peñón (2013-2016).

Para identificar a los jugadores, el nuevo asesor deportivo del PSG se apoya en una empresa de datos con sede en Portugal de la que es accionista y en una red de ojeadores que se alternan por turnos en determinados países durante dos y tres meses. El objetivo: conocer todas las categorías, divisiones y comparar opiniones.

El portugués siempre está atento a las opiniones de todos y pide a sus equipos que le presenten los perfiles interesantes que hayan observado. Siempre ávido de información, no duda en viajar a ver los partidos y lo hace más que un director deportivo promedio.

Campos hace miles de kilómetros para encontrarse con un jugador. Antes del inicio de la pandemia del Covid, por ejemplo, había volado a México para conocer y validar la llegada de Eugenio Pizzuto al Lille. Casi 14 horas para una reunión en el aeropuerto. “Para él, el contacto humano es fundamental. Cuando analiza a un jugador no lo hace solo por su desempeño en el terreno de juego sino también por la forma en que desea integrarlo en el plan de juego del club ”, señala a GOAL un miembro de su entorno.

El ejemplo del rompecabezas

Su éxito también radica en su capacidad para asociar jugadores entre sí, que no eran necesariamente grandes nombres donde estaban. En Lille, Benjamin André fue uno de los motores del equipo durante la temporada del título (2020-2021), al igual que lo fue Kamil Glik en el Monaco pocos años antes (2016-2017).

Para resumir su pensamiento, Campos también tiene esta frase que encomienda a sus interlocutores: "Un colectivo es un rompecabezas en el que no hay que asociar las 24 piezas más bonitas sino las 24 que encajan".

"Su verdadera fuerza es formar un grupo de 24 o 26 jugadores con una complementariedad también en carácter y compatibilidad sobre el terreno”, resume un conocedor. Todo lo contrario de lo que hizo recientemente el PSG en materia de fichajes.

UN DISCURSO CLARO

En el verano de 2020, Luis Campos acude a Villa Nova, un pequeño restaurante de Tourcoing que le gusta especialmente. Mientras come allí con la plantilla, es interpelado por un joven hincha del Lille acompañado de su padre.

“¿Víctor Osimhen se va a ir?“ , le lanza el chico. Y el público se pregunta cómo evitará decepcionar a este seguidor. “Sí, se va a ir”, responde sin dudar el exasesor deportivo del Lille antes de continuar: “Pero no te preocupes, estoy trabajando para encontrar un jugador aún mejor y voy a poner toda mi energía para que llegue ese jugador. Menos de dos semanas después, Burak Yilmaz firmó con los Mastiffs. Y Jonathan David llegó poco después.

El asesor deportivo del PSG está acostumbrado a decir las cosas como las piensa, como son, sin preocuparse por los tiempos y las formas. La reputación de su franqueza lo precede y su ira también.

Odia romper las reglas

Solo hay que recordar sus durísimas palabras hacia el árbitro del encuentro Lille-PSG de febrero. En el pasillo del estadio Pierre-Mauroy, el portugués se había salido de sus casillas para criticar las decisiones del trencillas. Esto le valió una suspensión de un mes. “Luis es tan exigente que a veces a algunos les cuesta trabajar con él, pero ten por seguro que con Luis las cosas se dicen”, recuerda un excolaborador. Sus peroratas o sus comentarios son, según sus allegados, el reflejo de una exigencia cotidiana e ilimitada.



Si un jugador baja su nivel, Campos no dudará en señalárselo de acuerdo con su entrenador."No va a tomar una decisión o hacer una entrevista a un miembro de la plantilla sin haber pedido la opinión de su entrenador. No es alguien que haga las cosas por su cuenta", explicamos. "Luis es alguien que establece una organización y lo que más odia es que no respetes las reglas que la acompañan", le dicen a Goal fuentes cercanas a Campos.

¿Y cómo piensa hacerle saber a jugadores del PSG que deben abandonar el club? “Cualquiera que sea el proyecto en el que esté trabajando, siempre se comunica uno a uno con los jugadores. Les informa sobre su deseo de tenerlos en el nuevo proyecto o no".

A principios de julio, es probable que la lista de charlas individuales sea larga.

UN TRABAJO EXIGENTE Y DISCRETO

¿Una cena en mente con Luis Campos? Quienes tuvieron la oportunidad de compartir una comida con él terminaron solos, mientras que el nuevo asesor deportivo del PSG hacía una serie de llamadas telefónicas y comiendo frío. Su teléfono suena todo el día y lo contesta (no todo el tiempo) desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Normal, cuando solo duermes 4 horas por noche. “Cuando está en una misión no hay tiempo, el WhatsApp siempre está abierto de 7 a 2 ”, dice uno de los que suelen quedarse solo en la mesa.

A sus 57 años, el portugués siempre intenta responder a todas las personas que le preguntan para poder obtener la mayor información posible sobre los jugadores y sus entornos. Desde su llegada a París, ha estado haciendo malabares entre las negociaciones para la llegada de Vitinha y Renato Sanches, haciendo citas para decirle a ciertos jugadores del PSG que es mejor que encuentren una salida.

Luis Campos es un hombre discreto. En las tres semanas que lleva trabajando activamente en el PSG no ha aparecido ninguna foto suya y la información sobre sus movimientos suele ser inexacta.

Esta fuerza de trabajo no solo se aprovecha durante la ventana de transferencias. “Es exigente con la inversión diaria de los jugadores, con su intensidad de trabajo, su disciplina, su trabajo fuera porque trata de dar el ejemplo a través de su inversión. Es el motor de la organización ”, descifra un empleado, que agrega. "Cuando quieres trabajar con él, te avisa: 'estar a mi lado no es fácil...".

Campos suele hacer todo para optimizar el rendimiento. En el Lille se habían habilitado habitaciones en Luchin para que los jugadores pudieran dormir allí a pedido de Marcelo Bielsa. Al año siguiente, creó el CAJ (Unidad de Atención al Jugador) formado por cuatro personas disponibles las 24 horas para los jugadores y sus familias con el fin de facilitar su integración y centrarse únicamente en el fútbol.