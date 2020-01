¿Quién es y cómo juega Juan Ignacio Dinenno? El último refuerzo de Pumas para el Clausura 2020

Proveniente del futbol de Colombia, el delantero argentino parece garantía de gol para Universidad Nacional.

Pese a tener a Carlos González, Pumas decidió incorporar un jugador más a su delantera, haciéndose con los servicios de Juan Ignacio Dinenno. El atacante argentino de 25 años viene del mejor curso de su carrera en , señalándose que los Felinos habrían pagado más de 4 millones de dólares para adquirirlo.

Aunque parece un fichaje de lujo, la situación no parece muy clara en Universidad Nacional, ya que Míchel González no suele jugar con dos centros delanteros, por lo que González y exDeportivo Cali pelearían por un puesto en el once.

A continuación, en Goal presentamos todo lo que tienes que conocer sobre Juan Ignacio Dinenno, la flamante contratación que Pumas tanto necesitaba.

ASÍ JUEGA

Dinenno es un delantero que suele funcionar como referencia de área, pero cuando su equipo lo necesita tiene las cualidades para salir del área. El juego aéreo y la facilidad para rematar son sus principales cualidades.

El curso pasado anotó 27 goles en la Liga colombiana, cifras que respaldan que se encuentra en el mejor momento de su trayectoria.

