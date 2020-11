¿Quién es Gastón Ávila, el juvenil de Boca que se reinfectó de coronavirus?

El defensor llegó desde Central en 2019, jugó en Reserva, se rompió los ligamentos y recién en el inicio del 2020 pudo tener su primer partido.

Para los Ávila, la vida nunca fue fácil. Los nueve hermanos nacieron en Rosario y se criaron en Empalme Graneros, en Rosario. Dos de ellos optaron por ser futbolistas: Ezequiel y Gastón. Ezequiel es el Chimy, quien juega en y se está recuperando de su segunda rotura de ligamentos en un año, y que hasta 2015 había estado dos años sin jugar luego de quedar libre en Tiro Federal y de que su hija mayor sufriera graves problemas de salud. La historia de Gastón tal vez no sea tan dramática, pero también tiene sus dificultades.

El central no sólo debió superar múltiples contratiempos para cumplir su sueño de debutar en Primera, sino que, una vez que tenía la chance de empezar a asentarse en Primera, se convirtió en el primer jugador del fútbol argentino en reinfectarse de coronavirus: el pibe, que se había contagiado por primera vez a fines de agosto cuando se produjo el brote masivo dentro del plantel Xeneize, volvió a dar positivo en los testeos previos al partido de este viernes 20 frente a , en el que iba a ser titular por primera vez en su carrera.

"Si me preguntan quién me sorprendió, te digo Ávila", comentó Miguel Ángel Russo ni bien se inició su segundo ciclo en la Ribera, a principio de año. Entre todos los futbolistas de renombre que tenía en el plantel, el DT de Boca eligió destacar al joven de 18 años. ¿Por qué? Es zurdo y dúctil con los pies, se hace fuerte en las pelotas áreas en las dos áreas y, además, cumple con creces la función principal de cualquier defensor: marcar. Pero por sobre todo, porque se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla en marzo del 2019 y, aunque no había sumado minutos desde entonces, el técnico ya le veía condiciones.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Según trascendió en su momento, el Xeneize lo pagó cinco millones de dólares apenas dos meses antes que se produzca la grave lesión, justo en La Bombonera, en un partido preliminar de la Reserva ante . Con el selectivo, que por entonces dirigía Rolando Schiavi, venía siendo titular en esos primeros días: jugó siete de los 11 partidos que disputó el conjunto del Flaco entre febrero y marzo del año pasado y llevaba tres goles . Antes, a mediados de 2018, había sido convocado por Lionel Scaloni para la Selección argentina sub-20 que se quedó con el Torneo de L'Alcudia. Era su mejor momento.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Ávila regresó de manera oficial con Sebatián Battaglia en el banco en el reinicio de la Superliga de la Reserva, a principios de este 2020. Fue titular ante Independiente y completó los 90 minutos, lo que le permitió a Miguelo llevarlo al banco de suplentes una semana más tarde, el 3 de febrero, contra Talleres. Y allí, en el Kempes, cuando el Xeneize peor la pasaba, Russo lo llamó para que ingrese a reforzar la defensa: afuera Frank Fabra por una molestia, adentro el debutante juvenil .

Tanto Tiro Federal, como y Boca vieron la formación de los hermanos Ávila. Gastón, como Ezequiel, hizo sus primeros pasos en aquellos clubes antes de desembarcar por una millonada en La Ribera porteña. Tal vez siguiendo un poco los pasos de su hermano. Tal vez, intentando no cometer los mismos errores. Pero escribiendo su propia historia, una que promete, pero que no para de ponerle trabas en el camino.