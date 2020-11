¿Quién es Esteban Ostojich, el árbitro de Chile vs. Perú?

Esteban Ostojich es el árbitro uruguayo de 38 años encargado de impartir justicia entre y Perú, en el partido por la tercera jornada de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a 2022.

La Selección chilena mira de reojo la cuestión arbitral, especialmente después de la derrota ante , por la primera fecha, cuando el juez Eber Aquino tuvo al menos decisiones polémicas.

Ostojich debutó en el profesionalismo el 1 de septiembre del 2013 en la liga local, sumando participaciones en las últimas cuatro ediciones de la (incluida la actual), mientras que desde 2017 tuvo algunas oportunidades de dirigir en la .

Por otra parte, en noviembre de 2018 el uruguayo arbitró el amistoso en Córdoba que le ganó 2-0 a , siendo este su estreno en un partido internacional de selecciones.

