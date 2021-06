Quién es Emiliano Martínez, el arquero argentino más caro de la historia que debuta en la Selección

Arsenal lo compró hace 11 años, antes de debutar en Primera. Ahora, con 28, brilla en Aston Villa y se estrenará en el arco de Argentina contra Chile.

Damián Emiliano Martínez tiene 28 años y en septiembre del 2020 pasó a ser más reconocido en su país natal tras convertirse en el arquero argentino más caro de la historia: Aston Villa le compró su ficha a Arsenal a cambio de 21,5 millones de euros. El marplatense, sin embargo, había empezado a ver su nombre en los medios nacionales algunos pocos meses antes, cuando tuvo la gran chance de ocupar el arco de los Gunners en el tramo final de la temporada 2019/20, después de una década en Inglaterra en la que pasó la mayor parte del tiempo sentado en el banco del conjunto londinense o cedido en clubes del ascenso inglés.

Nacido en Mar del Plata, Dibu hizo las divisiones inferiores en Independiente, pero no llegó a debutar en Primera, ya que tras su destacada actuación en el Sudamericano Sub 17 del 2009 -en el que Argentina fue subcampeón-, el Arsenal se lo compró al Rojo para terminar de formarlo en su cantera. Después de diez años en los que pasó a préstamo a seis equipos distintos y apenas disputó 13 partidos en el club, finalmente en el 2020 año le llegó la oportunidad de mostrarse: si bien ya venía atajando en la Europa League y las copas locales, el 20 de junio, en un encuentro frente a Brighton, Bernd Leno sufrió una lesión que lo dejó afuera de todo el tramo final de la temporada y Martínez se quedó con la titularidad absoluta.

Tras la baja del alemán, el argentino disputó los últimos once encuentros de la campaña (8 en la Premier y tres en la FA Cup) y mostró un gran nivel. Incluso, fue una de las figuras de la final de la Copa frente a Chelsea, en la que los Gunners cortaron una racha de tres años sin títulos, y también atajó en la consagración en la Community Shield con la que se inició la siguiente temporada. Tan bueno fue lo de Dibu que no fueron pocos los que se preguntaron si no se quedaría con el puesto una vez que Leno estuviera recuperado.

Sin embargo, Martínez ya no tenía tiempo para seguir esperando. "Emiliano puede irse del Arsenal porque quiere atajar y ser titular en la Selección argentina", explicaba en septiembre su representante, Gustavo Goñi. Por eso, si bien cuando comenzó la 2019/20 había asegurado que no pensaba en irse de los Gunners porque su objetivo era triunfar ahí, apenas el entrenador decidió que Leno sería el titular en la Premier, el marplatense decidió que era tiempo de escuchar ofertas y apareció el Villa para garantizarle los minutos que necesitaba para entrar en la consideración de Lionel Scaloni.

En Birmingham, Dibu tuvo el tiempo de juego que buscaba, pero los objetivos fueron bien diferentes: en Londres tenía garantizada acción en la Europa League, mientras que este último torneo jugó en un club que terminó en mitad de tabla. No obstante, al argentino le alcanzó para mostrarse: fue titular en los 38 encuentros, recibió 46 goles y logró 15 vallas invictas (tercero en este rubro, sólo detrás de Ederson, del City, y Mendy, del Chelsea). Tan destacado fue su nivel que los hinchas del Aston Villa lo eligieron como el mejor jugador de la temporada y Scaloni lo eligió para ser titular en la reanudación de las Eliminatorias, ante Chile, en Santiago del Estero. Será el debut oficial de Martínez en el arco de la Selección.