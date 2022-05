Quién es Alejandro Balde, el lateral zurdo que sustituye a Jordi Alba en Getafe

Los barcelonistas se tomarán un tiempo para descansar y olvidar esta temporada sin títulos en cuanto termine el curso la próxima semana, en el Camp Nou, en la última jornada de LaLiga ante el Villarreal. Sin embargo, a pesar de todo, hay una luz al final del túnel. Hay jóvenes que crecen. A pesar del caos, muchas estrellas del filial logran emerger. Los centrocampistas Gavi y Nico González ya han demostrado que pueden quedarse en la plantilla de manera sobrada.

También hay otro chico que el pasado verano ya dejó destellos y que este domingo es titular en el partido del Barça en Getafe: el lateral izquierdo Alejandro Balde, de 18 años, que tiene muchas posibilidades de formar parte del primer equipo en los próximos meses, si finalmente el Barcelona no consigue fichar a un suplente de garantías para Jordi Alba. De hecho, a Xavi Hernández le gusta la opción. Balde siempre ha sido un jugador especial en el sector juvenil, desde que dejó el Espanyol en 2012 para fichar por el conjunto blaugrana. Nacido de padre guineano y madre de la República Dominicana, superó todos los obstáculos, ganó el campeonato en todas las categorías e impresionó en 16 apariciones con el Barcelona B el año pasado. Este año ha seguido creciendo en el filial.

Estas actuaciones, con el regreso tardío de Alba de la Eurocopa 2020, llevaron a Koeman a confiar en Balde, ofreciéndole un puesto de titular en los amistosos de pretemporada. Al inicio del curso, incluso llegó a debutar en Primera División en la quinta jornada ante el Granada en el Camp Nou. Esta temporada jugó tres partidos más -Alavés, Celta y Elche- hasta volver a ser titular en la penúltima jornada en el Coliseum Alfonso Pérez, ante el Getafe.

“Es poderoso y técnicamente habilidoso. En equipos que quieren atacar con los laterales y quedarse con el balón, sabe dar muy bien amplitud. Tiene las capacidades físicas para jugar a este nivel. Cuando ve un espacio, se lanza a por él y ofrece opciones de juego a sus compañeros”, explica su ex entrenador en el Juvenil, Franc Artiga. Son señales que dejan excelentes sensaciones de cara a una posible inclusión en la plantilla del Barça para la próxima temporada. “Es muy físico, tiene un gran talento, pero tácticamente tiene que mejorar mucho”, comenta Artiga: "Juega por impulso, pero solo es cuestión de experiencia, de madurez, de estar en determinadas situaciones. No tengo ninguna duda de que le irá bien en el primer equipo, pero todavía no ha tenido tiempo de madurar. También tiene habilidades técnicas que tiene que aprender, pero estoy seguro de que lo conseguirá".