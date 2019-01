¿Quién es Alberto Undiano Mallenco, árbitro del Villarreal - Athletic Club?

Es el colegiado con más experiencia actualmente de todo el fútbol español.

Fue el gran protagonista en el Estadio de La Cerámica, donde el Villarreal y el Athletic Club empataron 1-1. Undiano Mallenco es un árbitro navarro, y perteneciente al Colegio Navarro, nacido en 1973. Es el más experimentado actualmente en el fútbol español. Es un árbitro poco tarjetero, especialmente con las expulsiones.

En el encuentro de esta tarde, el Athletic reclama que el primer gol del Villarreal viene precedido de una mano de Iborra en la frontal del área, y que no les debió anular un gol por un presunto fuera de juego de Yuri, una acción que no queda totalmente clara incluso viéndola por televisión. También se quejan los Leones de que no expulsó al propio Iborra por un supuesto codazo a Capa. El ex del Sevilla y Leicester ya tenía tarjeta amarilla cuando protagonizó esa acción.

El colegiado navarro alcanzó los 300 partidos dirigidos en Primera el pasado enero de 2017 tras un Betis-Sporting y después de haberse estrenado en la máxima categoría en el año 2000. Es el primer árbitro que alcanza dicha cifra de 300 partidos en la élite. Ya lleva más de 350.

Es árbitro internacional FIFA desde 2004, pitando encuentros entre selecciones de Copa del Mundo, en Sudáfrica 2010, también de Champions League y, por supuesto, los Clásicos, con peor recuerdo para su actuación en 2003, siendo uno de los árbitros más habituales en ser designado.

Además de su labor en los terrenos de juego, es Subdirector de Bienestar Social y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona.