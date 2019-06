Queiroz, crítico con el VAR tras el partido ante Paraguay

El entrenador de la Selección colombiana también dimensionó lo que será el enfrentamiento con Chile o Uruguay por el pase a semifinales.

cumplió con una sólida fase de grupos, con algunos altibajos pero con indiscutible liderazgo al haber finalizado con puntaje ideal en la zona B. De esta manera, el combinado tricolor se encuentra a la expectativa de lo que suceda con la definición del Grupo C del lunes, del cual saldrá su rival de los cuartos en la 2019.

Es más que probable que el mismo se conozca del choque entre y , ya que debe ganar, esperar una derrota de La Celeste y superar en diferencia de gol a su rival (hoy es +4 para los charrúas y -4 para los nipones).

Los de Carlos Queiroz aguardan entonces por el segundo de dicha zona y el propio entrenador ya le puso un rótulo al enfrentamiento por el pase a semifinales. "Sabemos que el próximo partido es una final anticipada. Para nosotros van a ser todas finales desde ahora. De este lado salen los favoritas al título junto a . La verdadera copa empieza ahora; es ganar el trofeo o irnos a casa", expresó el nacido en Mozambique y nacionalizado portugués.

Además, el técnico hizo referencia a la actuación de su plantel, el cual alternó por completo en esta competencia en Brasil y le dio resultados: "En los amistosos estaba seguro de que los jugadores estaban bien y listos, pues ahora tengo total certeza", aseveró.

Por otra parte, Queiroz protestó sobre la tecnología, sistema que anuló el 2-0 parcial de Luis Díaz por una mano en el área. "El VAR es un niño y tiene que aprender a caminar. El VAR no me gusta nada. No lo están haciendo bien... El público queda confuso, nosotros quedamos confusos. El VAR se hizo para que el fútbol sea más transparente y está pasando lo contrario".