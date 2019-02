¿Qué tiene Nández? La lesión "de fútbol americano" que padece el uruguayo

El volante aún no pudo jugar en lo que va de 2019 y el médico de Boca explicó lo que tiene. "Es una lesión más o menos conocida en Argentina".

Boca jugó cuatro partidos oficiales en lo que va del 2019 y Nahitan Nández no pudo participar en ninguno. ¿Lo colgó Gustavo Alfaro por los rumores de su posible partida a Italia? No, pero no puede contar con él.

¿Qué tiene el uruguayo? Según las palabras del médico de Boca, Jorge Batista, Nahitán "tuvo un traumatismo de la primera articulación MTT falángica y sufrió una lesión de la placa plantar (Turf Toe)". El doctor también explicó que dicha lesión es "sumamente común en el fútbol americano" y "que en algunos casos puede ser quirúrgica". Eso sí, también se encargó de aclarar que no es el caso del mediocampista del Xeneize.

¿Cuándo volvería a las canchas, entonces? "Está mucho mejor pero no hay una fecha definida de retorno. Puede ser esta semana, y si no esta bien, será la otra. Y si no, será la otra. Pero pasar NO PASA absolutamente nada más".