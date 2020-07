Qué se dijo luego del último partido de Paraguay en Sudáfrica 2010

Se cumple una década del histórico cruce contra España. Los albirrojos lamentaron la eliminación y los españoles destacaron el planteamiento guaraní.

La selección española se llevó su primer titulo mundial dejando atrás a los históricos y , en Semifinal y Final. Pero lo más duro para los dirigidos por Vicente Del Bosque estuvo en los Cuartos de Final, contra (1 – 0).

Este hecho fue reconocido por los propios protagonistas, luego de aquella ‘batalla’ en el estadio Ellis Park de Johannesburgo, el 3 de julio de 2010.

Ese fue el último partido de la Albirroja guaraní en una Copa Mundial

LAS ENTREVISTAS, TRAS EL PITAZO FINAL:

GERARDO MARTINO – SELECCIONADOR DE PARAGUAY

"Creo que entregamos todo, tuvimos nuestras oportunidades lamentablemente pasó y no Paraguay. Esto es un juego: se crean situaciones y dentro de las pocas que hubo, un equipo acertó. Agradezco la entrega de los jugadores, que lo han dejado absolutamente todo".

VICENTE DEL BOSQUE – SELECCIONADOR DE ESPAÑA

"No hemos jugado bien, no nos hemos encontrado a gusto. También ha sido mérito de Paraguay. Aun así, creo que merecíamos el pase. Lo mejor del partido ha sido el resultado”.

IKER CASILLAS – PORTERO Y CAPITÁN DE ESPAÑA

"Sabíamos que no iba a ser fácil. Estos son unos cuartos de final de un Mundial. Tampoco ha sido nuestro mejor partido. Ellos han corrido mucho, hay que felicitar a Paraguay. España, con estos jugadores, puede llegar lejos”.

ROQUE SANTA CRUZ – DELANTERO DE PARAGUAY

"Creo que nos faltó un poco más de fortuna, fue un partido en el que demostramos que pudimos salir ganadores. Teníamos equipo para seguir avanzando, pero tenemos que resignarnos. España no ha sido más, de ninguna manera, en algún momento del partido tuvimos oportunidades".

ANDRÉS INIESTA – MEDIOCAMPISTA DE ESPAÑA Y FIGURA DEL PARTIDO

"La verdad es que ha sido un partido que ha tenido de todo. Sabíamos que iba a ser muy duro, porque Paraguay en todo el Mundial ha complicado mucho las cosas a sus rivales. Es para estar orgullosos, contentos... y todos los calificativos positivos posibles”.

ÓSCAR CARDOZO – DELANTERO DE PARAGUAY

"Me siento triste porque erré el penal, creo que si lo metía la cosa iba a ser distinta. Así es el fútbol, pero no hay que bajar la cabeza, me parece que Paraguay dejó hoy todo dentro de la cancha".

CARLOS MARCHENA – DEFENSOR DE ESPAÑA

"Ha sido un partido muy raro, atípico. En dos minutos se ha pasado de poder marcar ellos a poder hacerlo nosotros. Paraguay ha hecho un planteamiento prácticamente perfecto. Si no es por la genialidad de Pedro, y luego, de Villa, habría sido un empate".

DAVID VILLA – DELANTERO DE ESPAÑA

"Ha sido el partido más angustioso y el más difícil, ha sido el rival más complicado que hemos tenido hasta aquí. Han hecho muy bien las cosas, nos han apretado a los hombres que manejaban el juego, no nos han dejado respirar”.

