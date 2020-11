¿Qué sanción recibió River por no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán?

El Tribunal de Disciplina se expidió sobre el encuentro suspendido antes de la suspensión del fútbol y el Millonario no sufrirá descuento de puntos.

Pasaron ya más de ocho meses desde aquel polémico 14 de marzo, unos días antes de que todo cambie para siempre con el inicio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. En aquella tarde, River decidió no presentarse a su partido ante Atlético Tucumán por la fecha 1 de la Copa Superliga, suspendida y finalizada unos días después. Finalmente, el Tribunal de Disciplina analizó lo ocurrido y decidió la sanción.

El Boletín N* 5820 contiene el expediente 84398, en torno a aquel duelo no disputado en el Monumental. Entre las consideraciones de la dirigencia, en base al informe de Germán Delfino, quien no pudo ingresar a las instalaciones, se destaca que "este Tribunal cometería un error si considerara que el caso sometido a su tratamiento puede ser resuelto bajo parámetros reglamentarios usuales", ya que "nada ha sido usual en este 2020".

En el mismo sentido, resalta que River "actuó protegiendo un bien jurídico de notorio valor, como es la salud de sus empleados y jugadores", por tanto esta infracción "no debiera ser sancionada por imperio del criterio protegido en toda normativa jurídica llamado 'estado de necesidad justificante'", detallando que el Millonario antepuso "evitar ser penalmente responsables de no haber actuado en defensa (...) de la vida y la salud y deportistas de la institución" por sobre los Reglamentos de AFA y Superliga.

Por todo eso, la resolución fue eximir al club de la sanción contemplada en el Art. 109 (partido perdido, descuento de tres puntos y multa del valor de 2250 entradas generales) y solamente hacerse cargo de los gastos correspondientes a traslados, viáticos y alojamiento de la entidad tucumana.

¿Cómo se dieron los hechos? Tras el anuncio de River de no presentarse a jugar el encuentro, la Superliga de Fútbol (SAF) respondió con un extenso comunicado, firmado por su vicepresidente 2°, Marcelo Tinelli, en el que advierte que "la actitud adoptada unilateralmente por un club integrante de la Superliga será pasible de sanciones".

Un rato después, en medio de especulaciones y rumores, Cristian Lucchetti, capitán del Decano, dejó en claro que el conjunto tucumano adhiere a la decisión del club de Núñez. "La postura nuestra es de no jugar, priorizar la salud. Está en riesgo nuestra salud, de nuestras familias, seres queridos. Creo que lo ideal hubiera sido tomar una decisión. Esta fecha se juega y seguro la que viene no se va a jugar. ¿Qué ganás? Desde la lógica, la coherencia, no se ha hecho nada", señaló el experimentado arquero, en declaraciones a FM 94.7. "Soy diabético. Mis hijas me pedían que no viajara. Estamos hablando de esto, que va más allá de un partido de fútbol. Tomemos consciencia de que es un tema delicado" , explicó el Laucha, y agregó: "Nos adherimos a lo que está haciendo River, que es lo más lógico. Después, si los tres puntos son para uno o para otro, está al margen".

Sin embargo, contrario a lo que opinaba su plantel, publicó en sus redes sociales una carta en la que informa que, acatando y compartiendo la decisión de Superliga, se iba a presentar a jugar el sábado de acuerdo a la programación establecida.

Ya en la jornada del encuentro, en Núñez redoblaron la apuesta y el club dispuso el cese total de actividades . Así, cuando Germán Delfino se presentó para arbitrar el duelo, se encontró con las puertas cerradas y necesitó de una escribana para que Superliga labre un acta donde deje constancia de la situación en Udaondo y Figueroa Alcorta, por la cual suspendía oficialmente el partido. Al mismo tiempo, la utilería del Decano tampoco pudo acceder y dejó registro de lo sucedido.

Días después, en su descargo, River presentó la situación del juvenil Thomas Gutiérrez, quien había presentado síntomas en los días previos, aunque el hisopado luego diera negativo. Durante los meses de cuarentena, el presidente del Decano Mario Leito había recordado los hechos y pedido la sanción que finalmente no ocurrió.

El desenlace de esta historia se postergó hasta noviembre, ya que el 20 de marzo se decretó el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en todo el territorio nacional, con la lógica suspensión de la competencia, reanudada bajo la órbita de AFA, a través de la Liga Profesional Argentina, el 30 de octubre.

Lo que aún es incierto y dependerá de la decisión de la LPF es qué ocurrirá tanto con este partido como el de Estudiantes y , también suspendido de la fecha inicial de la malograda Copa, ya que el resto de los equipos disputaron sus respectivos encuentros que tendrán implicancia en la tabla de promedios para el 2022, cuando se restauren los descensos, razón por la cual deberían disputarse antes del inicio del próximo campeonato regular, planeado para abril del año próximo.