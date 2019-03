¿Qué sanción podría tener Neymar tras criticar al VAR en la eliminación del PSG en la Champions?

La estrella del PSG podría tener que cumplir tres partidos de sanción en la próxima edición del torneo.

Neymar Junior criticó duramente las decisiones arbitrales tras la derrota del PSG ante el Manchester United en la UEFA Champions League y estos comentarios podrían llegar a costarle una sanción de cara a la próxima edición de la máxima competición europea después de que el organismo le haya abierto un expediente.

"Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento -en cámara lenta- y eso no existe. ¿Cómo va a poner la mano en la espalda?" se preguntó Neymar. "¡Eso es una vergüenza!", estalló Neymar en una publicación en Instagram Stories junto con una captura de pantalla de la supuesto mano. "El penalti no existe", añadió Neymar, que adjuntó su mensaje con una imagen previa a la acción en la que el balón contacta en el codo de Kimpembe.

Ahora Neymar tendrá que enfrentarse a un posible sanción de la UEFA que podría ir desde multa económica y hasta a 3 partidos de sanción por sus críticas furibundas a los colegiados por la eliminación del . La sanción definitiva será dictaminada en una reunión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA que aún no tiene fecha.

De hecho, el organismo considera que ha quebrantado el artículo 15 de su Código Disciplinario y se remite al apartado 1.D, donde indica que Neymar se expone a una "suspension de tres partidos o un periodo específico de tiempo por insultar a cualquier oficial del partido".