¿Qué resultados clasifican a Chile a Qatar 2022 en las últimas 2 fechas?

Ganarle a Bolivia en La Paz ha reencontrado a la Selección de Chile con los signos vitales que parecían perdidos tras la caída a manos de Argentina en Calama. Todavía puede ser cuarta La Roja y meterse directo en Qatar 2022, pero también quinta (de repesca), sexta o peor. ¿Con qué resultados logra su objetivo de atrapar el cupo y medio que queda para cuatro candidatos (los otros son Uruguay, Perú y Colombia)?

Las posiciones tras la 16a fecha - 22 puntos, el piso mínimo

FECHA 17 (24 de marzo)

Uruguay - Perú: Si se le gana a Brasil, conviene que la Celeste gane para que llegue a Santiago clasificada. Si La Roja empata -o pierde- en Brasil, más vale que Uruguay no se imponga pues a la 18a fecha llegaría con la tercera o cuarta opción de agarrar uno de los dos cupos disponibles.



Colombia - Bolivia: Prefiere que Farías salga con algo desde Barranquilla, pues baja a un rival directo de cara a la resolución.



Brasil - Chile: Necesita sumar para aspirar al quinto puesto pero con un triunfo llega seguro en zona de clasificación a la última jornada. Si cae, Perú no debería sumar con Paraguay para discutirle la diferencia de gol.



Paraguay - Ecuador: No estará pendiente de este resultado.



Argentina - Venezuela: No estará pendiente de este resultado.

FECHA 18 (29 de marzo)

Perú - Paraguay: En Santiago le estarán rezando a la Albirroja pues el Rímac puede meterse hasta cuarto en este partido. Que se produzca un empate ya es bueno si llega con una buena opción Chile al final de marzo.



Venezuela - Colombia: Si Chile se está jugando la vida con Uruguay, y Rueda pudo con Bolivia, más vale que no se imponga en Barinas para evitar la eliminación a toda costa.



Bolivia - Brasil: No estará pendiente de este resultado.



Chile - Uruguay: Solo le sirve un triunfo contra la Selección de Diego Alonso y así superarla o sobrepasar a Perú.



Ecuador - Argentina: No estará pendiente de este resultado.