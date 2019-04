Qué refuerzos quedaron más a deber en el Clausura 2019

El Clausura 2019 también ha significado de claroscuros para algunos jugadores de Primera División.

No es ningún secreto que hay futbolistas en la Liga MX que no han cumplido a las expectativas de directiva, cuerpo técnico y afición. Dentro de los 18 equipos de la Primera División, existen jugadores que llegaban con buen cartel, pero que sus números no avalan la contratación.

Incluso, hombres que pudieron haber aportado para las diferentes causas, pero se han quedado cortos en su rendimiento. Casos sonados, pero también casos que no llaman tanto la atención, quizá por falta de reflectores.

En Goal recordamos futbolistas que ficharon para este torneo pero no han respondido en el terreno de juego:

VINICIO ANGULO (LEÓN)

CLUB DE PROCEDENCIA: de Sinaloa

MINUTOS JUGADOS: 330

GOLES: 2

EDSON TORRES (LOBOS BUAP)

CLUB DE PROCEDENCIA:

MINUTOS JUGADOS: 47

GOLES: 0

JEISON ANGULO (PUMAS)

CLUB DE PROCEDENCIA: ( )

MINUTOS JUGADOS: 310

GOLES: 0

CRISTIAN CÁLIX (ATLAS)

CLUB DE PROCEDENCIA: Marathón (Honduras)

MINUTOS JUGADOS: 0

GOLES: 0

TONY ALFARO (CHIVAS)

CLUB DE PROCEDENCIA: ( )

MINUTOS JUGADOS: 81

GOLES: 0

ALEXIS VEGA (CHIVAS)

CLUB DE PROCEDENCIA:

MINUTOS JUGADOS: 1,021

GOLES: 3

LUIS MADRIGAL (CHIVAS)

CLUB DE PROCEDENCIA:

MINUTOS JUGADOS: 193

GOLES: 3