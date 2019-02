Qué posiciones debe reforzar Queiroz pensando en Qatar 2022

Las nuevas caras de la Selección vienen mostrando argumentos, mientras que algunos experimentados están de salida.

La llegada del nuevo entrenador a la Selección Colombia requerirá que varias posiciones sufran un fuerte recambio, más aún si se piensa en la edad de varios jugadores y la fcha en la que se jugará la próxima Copa del Mundo.

El experimento de Arturo Reyes al frente de la Tricolor salió bien, los resultados se dieron y los debutantes dejaron una grata impresión. Sin embargo, el nivel de algunos jugadores no fue el mejor, por lo que hay que seguir buscando variantes en posiciones específicas para pensar de cara al futuro cercano.

ARQUERO

El mismo dilema de siempre: ¿si no es Ospina, quién? El hoy arquero del Napoli tiene asegurado su lugar en el arco cafetero por un tiempo prolongado. Sin embargo ante una posible ausencia no hay un hombre que pueda brindar las mismas garantías. Iván Arboleda es uno de los llamados a tomar la batuta, pero aún sigue sin ganarse el derecho a sumar minutos en la absoluta.

EXTREMOS

La Tricolor sigue sin encontrar hombres desequilibrantes en posición natural de aleros por las bandas. El único era Cuadrado, pero su performance con la Selección dista mucho de lo que hace en Juventus. Siempre una de más. Siempre se piensa en Juanfer por derecha, quien hace un buen papel, pero él juega mejor suelto por el medio. Siempre está latente la promesa que es Villa.

El artículo sigue a continuación

UN GOLEADOR

Falcao necesita urgentemente un socio y un recambio. No se puede depender del Tigre siempre, no va a durar toda la vida y esperar que se mantenga en su mejor nivel cuatro años hasta Qatar es una utopía. Es preciso que la Tricolor empiece a cultivar su reemplazo, que por lo visto no está en Muriel ni Bacca.

Surgen nombres como Duván Zapata, Juan Camilo Hernandez, Nicolas Benedetti y Miguel Ángel Borja, pero lo importante es darles minutos, oportunidades y rodaje desde el comienzo.