¿Qué pasó? "Fue todo un quilombo": la insólita explicación de Mas sobre su gol

El lateral de Boca ¿se sinceró? y contó qué fue lo que pasó en el segundo tanto del Xeneize en Mendoza.

El último gol de Boca ante en Mendoza, que le dio el triunfo al Xeneize en la Copa Superliga, generó muchísima polémica -terminó con un encontronazo- porque algunos futbolistas del Tomba reclamaron mano de Emmanuel Mas, autor del tanto. ¿La tocó con la mano?

El lateral intentó explicar qué pasó. "El gol me rebota a mí y entra", dijo sin especificar dónde le pega la pelota y ¿aclaró?: "Cabeceo y entra. Después, me rebota a mi y no sé qué pasó, y fue gol". Entones, ¿fue mano o no? "Me rebotó por todos lados. Fue un quilombo", resumió el autor del tanto.