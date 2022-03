La Selección mexicana no ha convencido con su rendimiento en el Octagonal para el Mundial Qatar 2022. El equipo del Tata Martino ocupa la tercera posición en las Eliminatorias y aunque la victoria contra Honduras lo deja prácticamente clasificado, lo cierto es que el Tri está obligado a sumar puntos en la última fecha ante El Salvador para no poner en riesgo su boleto a la Copa del Mundo.

Las cosas no le salieron de la mejor manera al combinado azteca y las sensaciones no invitan demasiado al optimismo, toda vez que no lograron una victoria en sus cuatro partidos ante los rivales más importantes de las Eliminatorias: Estados Unidos y Canadá. Pero a pesar de todo lo malo, México todavía tiene una pequeña oportunidad de avanzar al Mundial como cabeza de serie.

Sí, existe un escenario que llevaría a la Selección mexicana a integrar el bombo 1 en el sorteo del Mundial Qatar 2022. No es el más probable, ni mucho menos, pues requiere de una combinación de resultados que involucran a tres selecciones; sin embargo, el Tri llegará al partido contra El Salvador sabiendo si todavía es posible materializar esta hazaña que por momentos parecía imposible.

En GOAL te explicamos lo que necesita México para ser cabeza de serie en el Mundial Qatar 2022:

¿QUÉ NECESITA MÉXICO PARA SER CABEZA DE SERIE?

Cortesía: Getty

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que hasta el momento hay siete equipos confirmados como cabezas de serie para el Mundial:

Qatar (anfitrión) Bélgica Brasil Francia Argentina Inglaterra España

De acuerdo con el ranking FIFA, el octavo cabeza de serie sería Portugal. Y es ahí cuando entran las opciones de México, pues los lusitanos tienen que enfrentar en la repesca a Macedonia del Norte, equipo que viene de dar la sorpresa al dejar fuera a Italia.

En el listado sigue Dinamarca, equipo que ya está clasificado al Mundial pero que luego de la derrota contra Holanda, seguramente perderá posiciones en la actualización del ranking FIFA. La Naranja Mecánica también está en la pelea por ser cabeza de serie y el amistoso que disputará contra Alemania podría ser clave.

El Tri tiene la ventaja de tener otro partido pendiente en el cierre del Octagonal, ante El Salvador. Si México consigue vencer a La Selecta, sus opciones de entrar en el grupo de los mejores ocho clasificados para el Mundial Qatar 2022 aumentarían considerablemente.

En conclusión, la Selección mexicana necesita esta combinación de resultados: