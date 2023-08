¿Qué necesita River para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores 2023? Resultados y cuántos goles le faltan

El Millonario sacó una mínima ventaja en Núñez que lo hace viajar con altas probabilidades de pasar de ronda.

River tuvo una buena muestra de carácter en la ida de los octavos de final de Copa Libertadores 2023 tras dar vuelta el marcador adverso con el que comenzó en el Más Monumental ante Internacional, ahora tendrán ventaja para cerrar la serie en Porto Alegre.

Cómo es la llave de River hasta la final de la Copa Libertadores 2023

La noche comenzó con un duro revés, ya que se fue al descanso en desventaja por la anotación de Enner Valencia. No obstante, en el epílogo, Pablo Solari ingresó y marcó un doblete que le llevó tranquilidad al conjunto de Martín Demichelis.

Este miércoles 8 de agosto desde las 21.00, el Millonario se juega el pase a los cuartos de final de la máxima competición continental, donde de pasar enfrentará al ganador de Atl. Paranaense y Bolívar.

¿QUÉ NECESITA RIVER PARA PASAR DE RONDA?

Getty Images

Con el resultado positivo que logró en Buenos Aires, River tiene las probabilidades más altas de pasar a la siguiente fase. Tanto la victoria como el empate, por cualquier marcador, le sirve para ser el vencedor. Si cae por un solo tanto, deberá jugar la prórroga y de no sacarse diferencias, definirán por penales. Es importante destacar que en esta edición no cuenta el plus por marcar goles fuera de casa.