Qué necesita el Atlético de Madrid para ganar LaLiga 2020-2021 y qué partidos le quedan por jugar

El Atlético de Madrid sigue como líder de la Primera división desde la novena jornada cuando está a punto de comenzar la 34ª fecha de LaLiga. A pesar de haber llevado ventajas de doble dígito sobre el más inmediato de sus perseguidores y haberse esfumado prácticamente esa diferencia en las última semanas, lo cierto es que el conjunto liderado por el Cholo Simeone continúa comandando la tabla clasificatoria a falta de tan solo 5 jornadas para que termine LaLiga.

Qué partidos le quedan por jugar al Atlético de Madrid en LaLiga 2020-21

Pese a que solamente tengan que enfrentarse a cinco rivales y a que dispongan con 2 puntos de ventaja sobre Barcelona y Real Madrid, los colchoneros han de superar a cuatro rivales que se están jugando algo todavía en el campeonato. Así el Elche (jornada 34ª) necesita eludir el descenso, el Barcelona (35ª) se juega el título con el Atlético, Madrid y Sevilla, la Real Sociedad (36ª) aspira a entrar en la Europa League, el Valladolid (38ª) también busca alejarse de los puestos que llevan a la Segunda y, solamente, Osasuna (37ª) parece estar en tierra de nadie.

Ahora mismo la tabla indica que el Atlético lidera con 73 puntos, mientras que el Madrid y el Barcelona le siguen inmediatamente empatados a 71. Solo con un punto menos se encuentra el sorprendente Sevilla, con 70. La jornada que parece que puede ser la decisiva a la hora de aupar a uno de los equipos a la primera posición con solo tres choques por disputar es la 35ª (8 y 9 de mayo). En ella se da la curiosa circunstancia de que se enfrentan entre sí el Atlético (1º) y el Barcelona (3º) en el Camp Nou y el Real Madrid (2º) y el Sevilla (4º) en el Alfredo Di Stéfano.

JORNADA RIVAL SEDE 34ª Elche Visitante 35ª Barcelona Visitante 36ª Real Sociedad Local 37ª Osasuna Local 38ª Valladolid Visitante

Qué necesita el Atlético para ganar LaLiga 2020-21

El Atlético sería campeón si:

1. Ganara los 15 puntos en liza.

El artículo sigue a continuación

2. Ganara 13 de los 15 puntos y Real Madrid y Barcelona empataran, al menos, un partido.

3. A partir de ahí, si empata finalmente a puntos solo con el Real Madrid, con el que tiene perdido el golaveraje particular, no ganaría LaLiga. Si empatara finalmente solo con el Barcelona, solamente ganaría el Atlético LaLiga si en el partido del Camp Nou no se lleva los tres puntos el Barcelona. Si empatara finalmente solo con el Seviila, LaLiga sería colchonera por tener a favor el golaveraje.

4. En el caso de producirse un triple empate final entre Atlético, Madrid y Barcelona, LaLiga sería blanca. Si el triple empate fuera entre Atlético, Barcelona y Sevilla, el campeonato sería para el Atlético excepto en el caso de que el Barcelona se impusiera en el partido del Camp Nou. Si el triple empate tuviera lugar entre el Atlético, el Madrid y el Sevilla, el campeonato se iría a la sala de trofeos del Santiago Bernabéu, salvo si el Seviila se llevara los tres puntos del partido pendiente en el Alfredo Di Stéfano.