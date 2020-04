¿Qué les dice Gallardo a sus jugadores para que crean tanto en él?

Álvaro Recoba volvió a marcar la gran virtud del Muñeco para llegar al éxito: convencerlos desde la credibilidad de su figura y de su mensaje.

Gane, empate o pierda, hace seis años que, más allá de aisladas excepciones, sólo se hablan maravillas de River. Recibe, merecidamente, muchos más elogios que críticas. Pero su arma -casi- infalible no es un estilo de juego en particular, su forma de atacar o defender, o las virtudes de sus mejores jugadores, sino otra que atraviesa a todos los planteles que supo formar y conducir Marcelo Gallardo: la cabeza.

Además de trabajar a fondo todos los detalles estratégicos y tácticos de cada partido que tiene que jugar, el equipo del Muñeco entrena a diario el cerebro, esa pieza fundamental para que la máquina funcione como funciona en etapas decisivas y alcance los objetivos que se propone; y el mejor argumento para entender las once vueltas olímpicas que dio el Millonario, desde la primera en 2014, hasta la más reciente, la Copa a finales del año pasado.

Abundan los ejemplos de partidos o series que River sacó adelante a pura actitud y demostrando una fortaleza mental muy difícil de detectar en otro equipo del continente. El primero, y uno de los más recordados, contra Boca en semifinales de la Sudamericana 2014; la noche del penal a los 2 minutos, de Barovero y Gigliotti, del sutil zurdazo de Pisculichi y del festejo emotivo con Gallardo. Continuó al año siguiente, con el empate agónico 2-2 ante Tigres, en , cuando ya estaba al borde de la eliminación en fase de grupos de la que terminaría ganando, y con el triunfazo 3-0 en Belo Horizonte contra Cruzeiro, tras haber caído 0-1 en la ida, en el Monumental, y luego de haber dejado otra vez afuera al Xeneize, esa vez en octavos de final.

En el 2017, aunque no levantó ningún título internacional, en los cuartos de final de aquella Libertadores contra Jorge Wilstermann, dio otra muestra de personalidad y fortaleza. Después de haber caído 0-3 en la ida, disputada en Cochabamba, los de Núñez aplastaron a 8-0 a los bolivianos para clasificarle a semis, donde sufrieron uno de los peores traspiés del ciclo Gallardo de una manera increíble ante . La primera de las dos únicas veces que la cabeza no respondió.

Luego llegaron las victorias en la final de la Supercopa y de la Libertadores, en Madrid, que todavía están frescos en la memoria de todos. En marzo del 2018, con River viviendo uno de sus peores momentos en cuanto a rendimiento y resultados, le ganó 2-0 en Mendoza a un Boca que llevaba más de un año como puntero del campeonato doméstico. Ya en el cierre del año, estuvo en desventaja en tres oportunidades en la final ante el eterno rival -dos en la ida y una en la revancha-, pero nunca se rindió, se repuso siempre y tuvo el premio mayor. Y como si eso no fuera suficiente, en las semis del 2019 en la Bombonera aguantó la diferencia lograda en Núñez y eliminó al Xeneize nuevamente.

Más allá del aporte fundamental de la doctora especialista en medicina del deporte y neurociencias Sandra Rossi y del psicólogo del plantel Pablo Nigro, quienes se ocupan de trabajar la motivación, la concentración, el control de las presiones y la autoconfianza, la clave de todo está, precisamente, en la cabeza del grupo, en ese líder indiscutible que es Gallardo. ¿Qué les dice para que crean tanto en él?

"Tiene esa capacidad de saber explicar lo que quiere de vos adentro de una cancha. Su gran virtud es el transmitir el mensaje, tiene una forma de hablarte que te llega. Se dan las situaciones que el preveía, te dice 'vos te parás acá y vas a encontrar el lugar' y se da así", explicó hace un tiempo Leonardo Pisculichi, figura de la primera parte del ciclo del Muñeco. "Eso es un don que tiene él, que desde el mando y la voz, te llega. Por eso para mí, más allá de su personalidad y su conocimiento, lo que le destaco es la forma de hablarte y llegarte como futbolista. No lo tienen muchos”, agregó, en declaraciones a la Página Millonaria.

En la misma línea, Javier Pinola reforzó ese concepto en una entrevista con el sitio oficial de la Copa Libertadores. “Sabe bien lo que quiere, no titubea, no duda en ningún momento. Está dispuesto a hablar y a escucharte si tenés alguna duda del juego o de un partido, lo analiza, le da 500 vueltas al asunto, pero después te termina dando una respuesta que hace que uno también lo vuelva a pensar. Es un tipo sincero, frontal, que tiene una idea de juego y no renuncia a eso. Eso después te da tranquilidad para los partidos. Tiene un poder de convencimiento tremendo. Pero no sólo por el hecho de que lo que él dice, se hace. Es que él lo dice, vos lo hacés y sale. Entonces, ¿cómo hacés para descreer de él? Porque las cosas que va haciendo o va diciendo, uno las va haciendo y se van cumpliendo. Entonces te fortalecen a vos en el sentido de confianza y te hacen pensar 'bueno, sí, tiene todo en la cabeza'. Entonces, ahí es cuando uno se sigue convencido de lo que estamos haciendo y sigue confiando en lo que dice”. Clarísimo.

En ese sentido, también lo elogió su excompañero y exdirigido en Nacional de Montevideo, Álvaro Recoba. "Gallardo tiene una credibilidad hacia el jugador, que el jugador se da cuenta de las cosas. Cuando un DT te miente, te das cuenta. Cuando te va de frente, te das cuenta. Cuando juega el mejor, te das cuenta... Logró eso. En River le habrá pasado lo mismo con Ponzio, Scocco... Jugaban cuando estaban bien, más allá de ser quienes sean. A mí me pasó desde el primer momento que hablé con él. Siempre me dio la sensación de ser una persona muy leal, muy derecha. Eso el jugador lo ve. La virtud más grande que tiene es que al jugador le da la sensación de ser una persona correcta", expresó el uruguayo, en declaraciones a TyC Sports, y remarcó: "Marcelo logró ganar y con la receta que a mí me encantó. El jugador te va a responder un 200 por ciento. Le estás transmitiendo honestidad. Cuando él asume, recién había dejado de jugar. Este cambio no era tan simple. Me imagino que para ningún entrenador debe ser simple que mañana concentrás con uno y pasado mañana lo dirigís, lo tenés que poner y sacar. Eso lo manejó recontra bien, súper bien".

Tras aquel golpazo del 2017 en Lanús, la segunda excepción a la regla fue la final de Lima 2019 ante Flamengo. Sin embargo, dos semanas después de perder de manera increíble esa Copa que ya tenía en el bolsillo, River fue a jugar otra final (la de la contra Central Córdoba) y no falló: volvió a sacar a relucir su máxima fortaleza y, con fútbol, pero principalmente con mucha cabeza, demostró por qué, con Gallardo al mando de la máquina, siempre hay que creer.