Qué jugadores deben volver a River a fin de año y cuál es su situación

En River hoy sólo se piensa en la recta final del Torneo de la Liga Profesional que lidera con comodidad a falta de cinco fechas. El equipo de Marcelo Gallardo se concentra en sacar los puntos necesarios para conquistar el ansiado título local que le falta al DT en su rico palmarés, pero Enzo Francescoli y compañía también empiezan a pensar en lo que se viene de cara al próximo año.

En lo que respecta a la reestructuración del plantel, mientras surgen esporádicamente distintos rumores acerca de posibles altas y bajas, hay una certeza y es que de la docena de futbolistas que están cedidos a préstamo en otros clubes, siete deben volver a Núñez en diciembre.

Aún sin confirmarse la continuidad (o no) del entrenador, la situación de cada jugador es distinta y mientras algunos probablemente vuelvan a ser prestados, otros podrían tener la posibilidad de quedarse a pelear un lugar.

CARLOS AUZQUI

El Perro encontró en Talleres su mejor versión, gritando durante esta temporada 9 goles, entregando varias asistencias más y transformándose en una pieza clave del conjunto cordobés que le pelea el título a River. En el Millonario nunca rindió como se esperaba, por lo que esperan que la T haga uso de la opción de 2.5 millones de dólares por el 100% o, en caso contrario, volver a negociar su salida.

FRANCO PAREDES

El defensor central se fue a Defensa y Justicia a mediados del año pasado a buscar los minutos que no tenía en Núñez. Fue importante durante el ciclo de Crespo, participando de la conquista de la Sudamericana y la Recopa, mientras que con Beccacece empezó a recuperar terreno tras recuperarse de una lesión que lo tuvo marginado durante un buen tiempo. Incluso, el DT del Halcón lo utilizó como carrilero derecho. Su cesión fue sin cargo y con una opción de compra de un millón de dólares por el 50% de su ficha; de no ejecutarse la misma, no sería descabellado pensar en que tenga una portunidad en River, donde sólo llegó a jugar un partido oficial.

ELÍAZ LÓPEZ

A comienzos de 2021 se fue a Godoy Cruz a préstamo, con una opción de compra por el 50% de su pase. En el Tomba encontró los minutos, la titularidad y la regularidad que buscaba, convirtiéndose en una pieza importante para los mendocinos. Con pocas variantes y sin un dueño indiscutido en el lateral derecho, su retorno a River a fin de año podría ser para quedarse a competir por un puesto.

AUGUSTO AGUIRRE

A diferencia de López, desde su llegada a principios de año, el defensor no logró asentarse en Godoy Cruz. Lejos del rodaje que fue a buscar, disputó apenas tres partidos, de los cuales sólo uno fue como titular. Su préstamo fue con una opción de compra por el 50% del pase, pero está claro que la misma no será ejecutada y, por lo tanto, el futbolista de 22 años deberá regresar al Millonario para definir su futuro.

EZEQUIEL CENTURIÓN

Sin llegar a debutar en Primera ni en Reserva, el arquero fue titular todo el año en Estudiantes de Buenos Aires, de irregular temporada en la Primera Nacional. Su salida fue a préstamo, sin cargo y sin opción de compra, y aunque en diciembre debería pegar la vuelta a Núñez, desde el club de Caseros pretenden negociar una nueva cesión, esta vez hasta 2022.

HERNÁN LÓPEZ MUÑOZ

El enganche, sobrino nieto de Diego Armando Maradona, llegó a principios de año a Central Córdoba cedido por una temporada y con una opción de compra por el 50% de su ficha. Sin embargo, sumó apenas nueve partidos (ninguno como titular) y tuvo la mala suerte de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior y cuerno posterior del menisco interno de rodilla derecha. En diciembre volverá a Núñez y, tras completar su recuperación, tendrá que definri su futuro.

MATÍAS MOYA

Luego de estar medio año entrenándose aparte en Ezeiza tras su paso por Banfield, el joven mediocampista se fue cedido a Ñublense de Chile, donde fue de menos a más y terminó asentándose como titular. Aunque tiene una opción de compra, probablemente los trasandinos intenten negociar un nuevo préstamo por otra temporada.