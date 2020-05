¿Qué jugadores que están a préstamo deben regresar a River después del 30 de junio?

Siete futbolistas que pertenecen al Millonario finalizarán sus vínculos en sus clubes actuales a mitad de año, aunque la actividad siga paralizada.

La pandemia de coronavirus tiene al fútbol paralizado en casi todo el mundo y sin fecha cierta para el regreso en la mayor parte del planeta. En , incluso, la AFA decidió dar por terminada la temporada 2019/20, por lo que muchos futbolistas que finalizaban sus contratos a mitad de año ya saben que se que no volverán a jugar en sus clubes. Y mientras que algunos quedarán libres, otros deberán regresar a los clubes que los habían cedido a préstamo. En el caso de River, serán siete los jugadores que volverán a la órbita del club después del 30 de junio.

Del total de futbolistas que pertenecen al Millonario y se encuentran cedidos hasta mediados de este año, seis están en clubes de Argentina y sólo uno se encuentra en el exterior, por lo que su futuro también estará atado a lo que suceda con las disposiciones de la liga correspondiente. En principio, de todos modos, ninguno parece tener chances de ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo cuando se retome la actividad.

¿Cuáles son los siete casos? Goal hace un repaso de la situación de cada uno:

JORGE MOREIRA

El paraguayo es el único de los cedidos que está en el exterior: el lateral está en desde enero de 2019 y es habitualmente titular en el equipo de la . Originalmente, su préstamo vencía a fines del año pasado, pero el conjunto estadounidense consiguió extenderlo por seis meses más, aunque prácticamente no pudo utilizarlo porque en lo que va del año apenas llegaron a disputarse dos fechas del campeonato por el coronavirus. El equipo de Oregon tiene una opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos del jugador y en River creen que es probable que sea ejecutada. En caso de que eso no ocurra, el Millonario deberá buscarle un nuevo destino porque actualmente no tiene cupos de extranjeros disponibles en el plantel.

LUCIANO LOLLO

El central llegó a Núñez a mediados de 2016 para convertirse en el nuevo líder de la defensa, pero una extensa seguidilla de lesiones le impidió siquiera pelear un lugar entre los titulares y a mediados del año pasado, luego de renovar con River hasta junio de 2021, terminó yéndose cedido a por una temporada, a cambio de 150 mil dólares. En el Taladro, el cordobés disputó 17 de los 24 partidos de la última Superliga y marcó un gol, pero asoma imposible que el conjunto del Sur bonaerense desembolse los 1,5 millones de dólares que cuesta su opción de compra. Si entre los clubes no negocian una extensión del préstamo, el Millonario deberá buscarle un nuevo destino, porque no asoma probable que Gallardo vaya a darle una nueva oportunidad.

CARLOS AUZQUI

Después de un año en , el Perro fue cedido por un año a a mediados de 2019 a cambio de 100 mil dólares. En el Granate, el atacante disputó 22 de los 24 partidos de la pasada Superliga y anotó cuatro goles, por lo que la intención de Luis Zubeldía es que continúe en el club. Si bien la opción de compra de tres millones de dólares es inalcanzable para el conjunto del Sur, está abierta la chance de que se negocie un nuevo préstamo bajo las mismas condiciones que el anterior. En caso de que eso ocurra, el Millonario seguramente negociará una extensión de su contrato, para que no quede libre al finalizar la cesión.

JOAQUÍN ARZURA

El mediocampista es uno de esos jugadores que los hinchas no suelen recordar que todavía pertenecen al club. Llegó a River a principio de 2016 y en un año y medio nunca logró ganarse un lugar, por lo que a mediados de 2017 comenzó un periplo por distintos clubes siempre en calidad de cedido: tras pasar por , y Nacional de Montevideo, a mediados del año pasado recaló en Huracán, donde apenas jugó tres partidos en toda la temporada. En el Globo no continuará, pero todavía tiene un año más de contrato en Núñez, por lo que la dirigencia le buscará un nuevo destino.

MATÍAS MOYA

Con apenas cuatro partidos oficiales en la Primera del Millonario, el mediocampista fue cedido por 18 meses a Banfield a principios de 2019, luego de que fuera pedido por Hernán Crespo. Tras la salida del entrenador, el juvenil no tuvo demasiadas oportunidades bajo el mando de Julio César Falcioni, por lo que el Taladro no hará uso de la opción de 750 mil dólares para quedarse con la mitad de su ficha. Cuando regrese, deberá buscarse club.

ZACARÍAS MORÁN CORREA

Con apenas un partido en la Primera de River, el mediocampista fue cedido a mediados del año pasado a luego de pasar una temporada en San Martín de San Juan, donde no jugó ni un minuto. En el Funebrero no tenía demasiado lugar, pero comenzó a ganar continuidad a partir de la llegada de Claudio Biaggio, por lo que todavía está abierta la posibilidad de que continúe en el club.

ALAN MARCEL PICAZZO

Tras marcar un gol en su debut oficial en River, en septiembre de 2017 frente a San Martín de San Juan, parecía que se abría un mundo de posibilidades para el delantero, a quien la dirigencia le hizo un contrato con una cláusula de rescisión valuada en 15 millones de euros. Sin embargo, tras aquel partido sólo volvió a ponerse la banda roja en una ocasión más y a mediados del año pasado fue cedido sin cargo y sin opción a Villa Dálmine, donde jugó 10 encuentros y marcó un gol en la Primera Nacional. Apenas tiene 20 años, por lo que todavía tiene tiempo de tener su chance en el Millonario.