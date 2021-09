¿Qué jugadores de la Selección argentina podrían perderse el clásico ante Brasil por acumulación de amarillas?

La Albiceleste jugará el domingo ante Brasil, pero antes deberá visitar a Venezuela y una decena de futbolistas deberán cuidarse de ser amonestados.

La triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre, en la que se recuperará una de las jornadas que debió ser suspendida por la segunda ola de Covid en marzo, tiene como plato principal el choque entre Brasil y Argentina, a jugarse en el Arena Corinthians a solo dos meses de la inolvidable consagración Albiceleste ante el Scratch en el Maracaná por la Copa América.

Este Superclásico está programado para el domingo 5, pero el equipo de Lionel Scaloni tiene un compromiso antes: el jueves, ante Venezuela en Caracas. El entrenador campeón ya dejó claro que todos los partidos importan y por eso, ante la Vinotino, no se guardará nada. Sin embargo, tiene una decena de jugadores que deberán cuidarse de no ser amonestados si quieren enfrentar al Scratch.

De acuerdo al reglamento de CONMEBOL, cada futbolista que vea dos tarjetas amarillas durante el transcurso de la competencia deberán cumplir una fecha de suspensión. Y en el caso argentino, son 10 los que se encuentran al límite porque ya fueron apercibidos durante las seis jornadas ya disputadas, en tanto que Leandro Paredes y el Cuti Romero están sancionados y no podrán jugar ante los venezolanos.

¿Quiénes deberá evitarla para no perderse el duelo ante Brasil? Nicolás Otamendi (lleva tres -vs. Ecuador, Perú y Colombia- habiendo cumplido una fecha de suspensión), Nicolás Tagliafico (vs. Bolivia), Germán Pezzella (vs. Colombia), Lucas Martínez Quarta (vs. Chile), Gonzalo Montiel (vs. Paraguay), Rodrigo De Paul (vs. Paraguay), Giovani Lo Celso (vs. Perú), Exequiel Palacios (vs. Bolivia), Nicolás Domínguez (vs. Bolivia) y Lautaro Martínez (vs. Bolivia). Lucas Ocampos también suma una tarjeta, pero no fue convocado para esta fecha.