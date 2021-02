¿Qué jugadores de Colo Colo se pierden la promoción contra U. de Conce?

Las bajas del Cacique en el playout: lesionados, suspendidos, alineación, disponibles y ausentes de la final del mundo de Talca.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP absolvió a César Fuentes de su amarilla en El Teniente en el 1-1 contra O'Higgins que envió directamente a la promoción por no bajar a Primera B en un mano a mano con Universidad de Concepción. Pero son todavía varias las bajas en el Cacique.

Tras la sesión se conoció que Julio Barroso no corrió la misma suerte pese a la injerencia de la defensa de Colo Colo. Se mantuvo la tarjeta de Tobar, y se ratificaron dos para Chaco Insaurralde, por insultar a Gilabert en el cierre del empate con Cobresal. El ex Boca ya está en Villa Domínico y no fue necesario que se quedara para despedirse en cancha ya que Gustavo Quinteros preparó a Felipe Campos como acompañante de Maximiliano Falcón. Viajó a Talca con apenas un defensor central natural y un lateral que jugará allí más un lateral que irá de zaguero.

Leonardo Valencia quedó fuera por acumulación de tarjetas amarillas y Marcos Bolados debido a su expulsión en Rancagua. De Pablo Mouche se informó un desgarro fibrilar en músculo aductor largo pero su finiquito no ha sido validado en notaría y no se ha ido por formalidades solamente, y Jorge Valdivia no superó su lesión. El Mago se despidió arengando el domingo y en enero el club había informado un "edema en cabeza medial del gastrocnemio izquierdo".

Nicolás Blandi no está en condiciones físicas y -junto con el Chaco- se va a Independiente, aunque a préstamo. Cuando hubo acuerdo económico, el goleador dijo adiós pues tenía las puertas abiertas para salir. Gabriel Costa, Óscar Opazo y Matías Zaldivia no tienen fecha segura de retorno. Carlo Villanueva tampoco volvió aunque ya entrena meses después de su intervención en el fémur derecho por un tumor benigno.

¿QUÉ TIENE QUINTEROS?

Brayan Cortés cubrirá el arco, Jeyson Rojas, Felipe Campos, Maximiliano Falcón y Gabriel Suazo la última línea, César Fuentes -en quien había confianza de que estaría- compondrá la medular con Ignacio Jara y Carlos Carmona y en el ataque Javier Parraguez contará con Pablo Solari y Brayan Véjar en los flancos.

Miguel Pinto, Williams Alarcón, Matías Fernández, Ronald de la Fuente, Vicente Pizarro, Esteban Paredes e Iván Morales son las alternativas principales con las que cuenta el entrenador argentino-boliviano. Están convocados Ethan Espinoza, Bryan Soto y Pedro Navarro, que pueden irrumpir.

El 11: Cortés, Rojas, Campos, Falcón, Suazo, Carmona, Fuentes, Jara, Solari, Parraguez y Véjar.