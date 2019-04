Qué jugadores de Chivas no han rendido y podrían salir para el Apertura 2019

Chivas de Guadalajara tendrá que renovarse para la próxima temporada.

En busca de recuperar el protagonismo, con los problemas porcentuales a cuestas, Chivas deberá reinventarse para el próximo año futbolístico.

Esto de cara a una etapa de suma importancia en temas deportivos para el orgullo e historia del Guadalajara, por lo que deberán mover piezas a la plantilla que conformó José Saturnino Cardozo.

En el Rebaño no hay margen de error, pues arrancarán la quema del descenso del 2019-2020 en el último lugar del cociente, codo a codo con Gallos Blancos del .

De ahí las decisiones de directiva y cuerpo técnico por sacudir el plantel, pues deberán cuidar lo que engloba al Rebaño Sagrado : un club cien por ciento mexicano, con doce títulos y más de 110 años de historia.

En medio de ello, Mariano Varela, director deportivo, ha señalado que este Guadalajara no tendrá ' intocables ' para el próximo régimen de transferencias, consciente que muchos han quedado a deber de acuerdo a lo presupuestado al inicio de torneo.

"Estamos analizando, planificando quién podría salir, quién podría venir porque tenemos que tener un equipo que esté arriba, así lo exige la historia. No hay intocables, somos un grupo, respetamos las jerarquías, pero esas se ganan dentro de la cancha y en ese análisis estamos todos, con Amaury y José Luis hay una comunicación constante y está muy cerca Marcelo en ese análisis, es un tipo que lo aprecio, no es el entrenador, no va a ser el entrenador, es gente que está muy cercana con nosotros”, aclaró Varela el pasado domingo durante la Inauguración de la Copa Internacional de Escuelas .

La dirigencia rojiblanca tiene nombres en el tintero para próximas transferencias, mismas que llevarán a cabo para el beneficio del redil, pues sumar puntos es una necesidad.

En Goal presentamos un análisis de los jugadores de Chivas que no han rendido y podrían salir para el Apertura 2019.

JAVIER EDUARDO LÓPEZ

Más allá de no rendir conforme la directiva y cuerpo técnico han estado esperando, la Chofis suma dos casos de indisciplina en su estancia en el Guadalajara. El delantero formado en CESIFUT funcionaría como moneda de cambio para la cúpula rojiblanca. Dentro de la cancha únicamente ha brindado destellos, pero no ha sido el mejor hombre del equipo. En la historia quedó aquel partido en el que brilló en el Estadio BBVA.

TONY ALFARO

Alfaro Vázquez había sido calificado como el próximo Carlos Salcedo de Chivas, pero no ha podido destacar como lateral. En Liga únicamente ha jugado 81 minutos, pero no ha podido hacer mucho para la causa. Podría salir en el venidero régimen de transferencias.

MICHAEL PÉREZ

Pérez ha quedado marginado de tener actividad en el torneo de Liga. Su última aparición se dio con el equipo Sub20 frente a en las instalaciones de Verde Valle. Trasciende que encabezará la lista de transferibles, llamando la atención de Monarcas Morelia y de Tijuana.

ALEJANDRO ZENDEJAS

Zendejas Saavedra se ha visto envuelto en polémica por su pasado en selecciones menores de los . Ya sabe lo que significa formar parte de un equipo campeón, pues en el Clausura 2017 disfrutó de los títulos de Copa y Liga con Matías Almeyda. Tal como en su momento al , también podría ser cedido para traer nuevos rostros al conjunto tapatío.