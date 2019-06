Qué jugadores de Chile podrían perderse los cuartos de final de la Copa América por acumulación de amarillas

Reinaldo Rueda tiene a casi la mitad del equipo a punto de quedar fuera de la próxima ronda del certamen continental.

La Selección chilena ha destacado por volver a su impecable juego colectivo, fundamentando su dinámica en las transiciones del balón y en la cobertura de posiciones en la defensa.

Así, han logrado cosechar dos triunfos contra y , despertando la sed de triunfos en los hinchas, y acrecentando la confianza en los jugadores de La Roja. Arranque auspicioso para el bicampeón en tierras brasileñas.

Por eso es que la 2019 tiene a la Selección puesta en el trabajo de cómo enfrentará el duelo contra , puesto que pelearán el primer lugar del Grupo A.

Ante eso, Reinaldo Rueda debe considerar a los cinco jugadores que tienen cartulina amarilla, por lo que se podrían perder la siguiente ronda del torneo por acumulación si es que son amonestados ante los orientales.

Arturo Vidal, Gabriel Arias, Mauricio Isla, Jean Beausejour y Óscar Opazo son los que están al borde de la suspensión, además de ser jugadores fundamentales para el armado del equipo.

Al respecto, el DT caleño no quiso descartar a niguno de los dos jugadores y aseveró que "según lo que he palpado, todos quieren ir mañana", dijo. "Pienso que lo del primer lugar es algo que se ha ganado la selección, marcó diferencias. Este grupo se merece eso por lo que ha hecho en la cancha. Hay que estar preparados para cualquier rival, independiente como se llame. No se puede subvalorar a ningún rival", complementó.

Sobre el nivel de los "charrúas", el entrenador señaló que "hace muchos meses vengo ratificando el momento que está viviendo Uruguay, por todo el proceso del profesor Coito en las inferiores y Tabárez en la adulta, y la proyección de sus talentos a la selección adulta. De la mística del fútbol uruguayo que es un ejemplo para el mundo".

Finalmente, indicó que "todos conocemos el nivel y las características, Uruguay mantiene sus procesos muy tácticos, un juego muy directo. De Arrasceta es un jugador de mucha trayectoria y desequilibrio, hay que tener las mismas consideraciones que si él no estuviera".