Qué es el Inter de Miami, el emporio que Beckham construirá en la MLS

Las cosas no le salieron de la mejor manera a Héctor Moreno en la . Y es que cuando se produjo su llegada al club de Anoeta, el central mexicano tenía la ilusión de recuperar la continuidad que había perdido en la Roma bajo el mano de Eusebio Di Francesco. Por desgracia, nunca pudo consolidarse en el equipo donostiarra.

Ahora, siendo un suplente habitual en el cuadro Txuri-Urdin ante el regreso de Raúl Navas, el canterano de Pumas comienza a pensar en su futuro y una de los destinos que suena con más fuerza es la . De acuerdo con la información que publican varios medios, el central del Tri será uno de los pilares del proyecto del Inter de Miami.

En Goal te contamos más sobre el Inter de Miami, el emporio que David Beckham construirá en la MLS:

El nombre completo del equipo es Club Internacional de Fútbol Miami, pero es popularmente conocido como el Inter de Miami. Y aunque la imagen del equipo es Beckham, lo cierto es que el astro inglés es dueño del 10% del club, mientras que los hermanos Jorge y José Mas tienen el 35% de las acciones, al igual que el inversionista Marcelo Claure. El 20% restante le pertenece al japonés Masayoshi Son.

Luego de completar los trámites necesarios, la franquicia fue aprobada por la MLS el 29 de enero de 2018. El rosa, negro y blanco son los colores que identificarán a la escuadra del sur de Florida. El escudo del club incluye a dos garzas que con sus largas patas entrelazan una ''M''. El anuncio con todos los detalles causó mucho revuelo en la ciudad de Miami, que ahora será representada en el futbol profesional.

