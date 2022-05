¿Qué dijo Juan Román Riquelme sobre la denuncia por abuso a Sebastián Villa?

Los hinchas de Boca, especialmente aquellos que tienen a Juan Román Riquelme en el olimpo de ídolos y lo disfrutan en este nuevo rol dirigencial, esperaban su palabra para entender la postura del club en torno al caso de Sebastián Villa. Sin embargo, aquellas declaraciones en ESPN F90 parecieron vacías y dieron lugar a todo tipo de críticas por lo poco que parecía involucrarse la institución en esta grave denuncia.

El pasado lunes, el 10 subrayó las cualidades futbolísticas del atacante con varios elogios para su profesionalismo, pero pasó de largo sobre la cuestión judicial: "Lo que pasa afuera de la cancha es otro tema", se limitó a decir, lo cual desató una ola de reproches.

El artículo sigue a continuación

Conseguido el título en la Copa de la Liga Profesional, con la victoria 3-0 sobre Tigre que tuvo a Villa como titular, el responsable del Consejo de Fútbol Xeneize volvió a meterse en el tema y esta vez eligió expresarse de manera más detallada en Radio 10: "Es un tema sensible. El otro día di una nota de fútbol. Entonces hay que separar las cosas. Una cosa es si hablamos de fútbol, lo otro es diferente. Todos odiamos el otro tema, sea quien sea, lo repudiamos, nos da bronca. Hay gente de legales de nuestro club que se ocupa, está en la Justicia. Cuando dictamine, el club tomará las medidas que tenga que tomar, como corresponde".

Después de aclarar que solamente quiso hablar de fútbol en su anterior entrevista, admitió que "no soy tan inteligente para hablar. Trato de hablar con palabras para que se me entienda y con las que me siento cómodo. Quisieron instalar nerviosismo en nuestro club. Gracias a Dios me acostumbré desde chiquito y no lo van a lograr. Tengo las cosas claras".

"Tenés que pensar 74 veces lo que tenés que decir, es un tema muy sensible. Esperemos a ver lo que diga la Justicia, todos pensamos igual. El club tiene su gente y él tiene su gente. En nuestro lugar lo acompañamos cada día. Está golpeado como corresponde, pero nosotros no podemos hacer más que eso hasta que se aclare todo", sentenció el 10, para ponerle fin a la polémica por sus elogios de la semana pasada.