En el minuto 53, Ferdi Kadioglu, del Brighton & Hove Albion de la Premier League, marcó el 1-0 contra Rumanía en la semifinal de la repesca del Mundial tras un breve sprint y un potente disparo. Sin embargo, lo decisivo para el gol fue la magnífica asistencia de Arda Güler, la estrella del Real Madrid. Desde la banda derecha del centro del campo, Güler envió un balón milimétrico al área para Kadioglu.

El primer gol de Turquía en un partido que hasta entonces había sido bastante aburrido, en el que Turquía tenía más posesión del balón, pero no muchas ocasiones. Los turcos aguantaron el 1-0 hasta el final y se enfrentarán ahora en la final al ganador del partido entre Eslovaquia y Kosovo.