¿Puede jugar Neymar contra el Real Madrid y por qué está sancionado con el PSG en la Champions?

Neymar sin duda es uno de los nombres propios del PSG-Real Madrid. Detallamos en este artículo los motivos

Neymar Jr es uno de los nombres con más presencia en el mundo del fútbol en los últimos años. Bien por sus grandes regates dentro del terreno de juego, bien por sus escándalos extradeportivos, el brasileño nunca deja indiferente a nadie. Y ese es uno de los motivos por los que el - de la primera jornada de Champions tiene tanto picante.

Su presencia o más bien su ausencia en el encuentro que enfrenta a los dos equipos esta semana en el Parque de los Príncipes de París es una de las grandes noticias, que da más impacto a la figura del ex del , que precisamente estuvo este mercado de fichajes veraniego más cerca que nunca de regresar a la Ciudad Condal, y en un mercado en el que además el Real Madrid fue la otra gran parte interesada en hacerse con los servicios del extremo.

CRITICAR AL VAR LE SALE CARO A NEYMAR



Sin embargo, el mediático jugador no podrá jugar el primer encuentro de la Champions ante uno de sus rivales preferidos. ¿El motivo? Sus duras críticas a los colegiados del VAR en el encuentro en el que su equipo, el PSG, quedó eliminado de la máxima competición continental ante el .

"Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento -en cámara lenta- y eso no existe. ¿Cómo va a poner la mano en la espalda? ¡Eso es una vergüenza!", publicaba el '10' de los parisinos en Instagram tras el encuentro. Esto no quedó impune y la UEFA, tras decidir su Comité de Control, Ética y Disciplina, sancionó al jugador con tres encuentros de sanción y una multa económica. ¿Qué es lo que significa esto? Que Neymar se perderá la mitad de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Teniendo en cuenta que la primera fase son seis encuentros, es una sanción importante para un futbolista que no se suele cortar a la hora de criticar. Es por ello que no podrá disputar el primer encuentro ante el Real Madrid en París, pero si podrá visitar el Santiago Bernabéu en la segunda parte de la fase de grupos.

A pesar de ello, esto no influye al jugador, que anotó un bello gol de chilena que le dio la victoria en los últimos instantes a su equipo en el encuentro ante el Racing de . Este gol convirtió los iniciales pitos en aplausos para el salvador del PSG, que empieza el largo camino de la redención.