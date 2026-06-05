Según The Athletic, la pugna por Mateus Fernandes está a punto de estallar. El West Ham United, recién descendido, espera obtener más de 90 millones de euros por el centrocampista de 21 años.

PSG y Manchester United son los favoritos, aunque The Times añade al Arsenal.

El portugués llegó al West Ham en 2025, procedente del descendido Southampton, por 44 millones.

Aunque acaba de descender por segunda vez consecutiva, el interés en él no falta. El West Ham no planea dejarlo marchar fácilmente.

El internacional portugués, con un partido con la selección, tiene contrato hasta 2030 y este verano debería reportar al menos 92 millones de euros.

El club londinense confía en subir la cifra, pues el Southampton percibirá un 15 % de la plusvalía.

La temporada pasada jugó 38 partidos oficiales con los Hammers, en los que marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias.