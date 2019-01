Prosinecki: "No puedo creer que Florentino no fichara a un sustituto de Cristiano Ronaldo"

El ex jugador blanco se ha mostrado crítico con la política de fichajes del club.

El ex jugador del Real Madrid, Robert Prosinecki, no se ha mordido la lengua a la hora de criticar la política de fichajes reciente que ha llevado a cabo la entidad.

“No puedo creer que Pérez no haya comprado un reemplazo para Cristiano Ronaldo. Un jugador que te daba 50 goles en cada temporada se va y no traes a nadie ¿Cómo pensaba que sus jugadores compensarían esos 50 goles? Con todos los problemas que enfrenta el Real Madrid ahora, con Ronaldo todavía estarían en lo más alto o cerca de ella", dijo en una entrevista a Sportske novosti.



"¿A quién podría haber comprado? Hazard y Mbappe. Pon a esos dos juntos arriba y verás lo fuerte que sería tu ataque. Sí, cuestan más de 300 millones, pero ¿ese dinero no puede costearlo? El fútbol moderno es así, tienes que estar constantemente activo en el mercado y comprar a los mejores. No estoy seguro de cuánto tiempo tolerarán esto los aficionados, y cuando se vuelvan locos, es un inconveniente para todos".