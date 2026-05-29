Programación TV de Suecia para la Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos en vivo, canales, calendario, fechas y horarios

Cómo ver los partidos de Suecia en el Mundial de la FIFA 2026

Para ver los partidos de Suecia en la Copa del Mundo desde el extranjero, usa una VPN. Conéctate a un servidor sueco y disfruta de la transmisión en directo. Todos los encuentros se emitirán en los canales gratuitos SVT (SVT Play) y TV4 (TV4 Play).

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Suecia?

En Suecia, los derechos oficiales de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 los comparten la cadena pública SVT y la privada TV4.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

SVT y TV4 se repartirán el calendario para ofrecer toda la competición en abierto. Podrás ver los partidos clave, incluidos los de Suecia y la final, en sus canales principales sin suscripción de pago.

📱 Streaming digital y gratuito

SVT Play y TV4 Play: Todo el torneo se podrá ver en directo por streaming dentro de Suecia. Disfruta de los partidos, resúmenes bajo demanda y análisis de expertos en móviles, tabletas o smart TVs a través de las apps o sitios web de SVT Play y TV4 Play.











