Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Francia

Para ver los partidos de Inglaterra desde el extranjero, usa un VPN y conéctate a un servidor en Francia; allí M6 emitirá en directo 54 encuentros.

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Francia?

Por primera vez desde 1978, TF1 no emitirá ningún partido; los derechos se reparten entre una cadena generalista en abierto y una plataforma de pago.

A continuación, te explicamos cómo seguir el torneo:

En abierto: M6 emitirá 54 partidos gratis , entre ellos todos los de Francia, el partido inaugural, las semifinales y la final.

Para ver todos los partidos, beIN Sports ofrecerá los 104 encuentros en directo con análisis previos.

Si prefieres verlos en tu teléfono, tableta o smart TV:

- Los 54 partidos en abierto se pueden ver gratis en streaming en la plataforma

M6 +. - Los 104 partidos del torneo están disponibles en streaming para suscriptores de pago a través de la aplicación beIN CONNECT .

Molotov TVes una plataforma francesa de streaming que permite ver canales de televisión en directo por Internet.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Francia, Molotov ofrece una forma sencilla de ver los partidos. Así funciona: