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Kylian Mbappe France 2026Getty
Neil Bennett

Traducido por

Programación TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en Francia: partidos en directo, canales, calendario completo, fechas y horarios

France
World Cup

Todo lo que necesitas saber para ver a Francia en el Mundial.

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Francia

Para ver los partidos de Inglaterra desde el extranjero, usa un VPN y conéctate a un servidor en Francia; allí M6 emitirá en directo 54 encuentros.

🌎 País

📺 Emisora

🇦🇫 Afganistán

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Argelia

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australia

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Austria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Bélgica

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bosnia y Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croacia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 Chequia

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiyi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irán

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japón

DAZN Japón

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauricio

Aplicación New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Bajos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Perú

DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumanía

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudáfrica

SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV

🇪🇸 España

DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Suecia

TV4 Suecia | TV4 Play

🇨🇭 Suiza

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquía

Turquía

🇬🇧 Reino Unido

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación FOX Sports | Tubi | FOX One | Fútbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistán

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Francia?

Por primera vez desde 1978, TF1 no emitirá ningún partido; los derechos se reparten entre una cadena generalista en abierto y una plataforma de pago.

A continuación, te explicamos cómo seguir el torneo:

  • En abierto:M6 emitirá 54 partidos gratis, entre ellos todos los de Francia, elpartido inaugural, las semifinales y la final.
  • Para ver todos los partidos, beIN Sports ofrecerá los 104 encuentros endirecto con análisis previos.
  • Si prefieres verlos en tu teléfono, tableta o smart TV:
    - Los 54 partidos en abierto se pueden ver gratis en streaming en la plataforma
    M6+. - Los 104 partidos del torneo están disponibles en streaming para suscriptores de pago a través de la aplicación beIN CONNECT.

Molotov TVes una plataforma francesa de streaming que permite ver canales de televisión en directo por Internet.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Francia, Molotov ofrece una forma sencilla de ver los partidos. Así funciona:

  • Retransmisión de los partidos en abierto (M6): Dado que M6 posee los derechos de emisión en abierto de 54 de los partidos más importantes del torneo, no hace falta usar su app independiente (M6+). Basta abrir Molotov y ver M6 en directo.
  • Además, ya emite la programación oficial previa de M6 y reposiciones de documentales como «En route vers la Coupe du monde de la FIFA 2026».
  • Si tienes una suscripción premium, también puedes acceder a canales depago con coberturas deportivas adicionales.