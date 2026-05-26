Programación TV Canadá para la Copa Mundial de la FIFA 2026: transmisiones en vivo, canales, calendario completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones televisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá

Para verlos desde el extranjero con una VPN, conéctate a un servidor canadiense y disfruta de los partidos en directo por TSN (inglés) o RDS (francés).

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Canadá?

En Canadá, los derechos exclusivos de retransmisión de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 los tiene Bell Media.

Aquí te explicamos cómo puedes ver el torneo:

Televisión en inglés: los partidos se retransmitirán en directo por TSN (The Sports Network) y CTV .

Televisión en francés: RDS (Réseau des sports).

Para verlos en línea o en dispositivos móviles, usa las apps de TSN+ o RDS . También puedes ver los partidos de CTV mediante la app de CTV o en Crave (canal en directo de CTV).



